Virkahuumekoirien käyttöön toivotaan Euroopan unionin tasoista yhteistyötä

Kuva: Raimo Eerola

Kotkassa pidettiin tällä viikolla virkahuumekoirien SM-kilpailut. Jos tapahtuman luonteen voisi tiivistää yhteen sanaan, se olisi varmasti yhteistyö.

— Suomessa tehdään poikkeuksellisen paljon ja tiiviisti viranomaisyhteistyötä. Meillä käy esimerkiksi Tullin koiria kouluttautumassa. Ennen kaikkea tämä kilpailu on tosi hyvää harjoitusta, kertoo ylikomisario Pekka Kokkonen Poliisikoiralaitokselta.

Kilpailujen vetovastuu vaihtui tänä vuonna poliisikoirayhdistykseltä Tullille. Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg toivoo, että virkakoirien käytössä yhteistyötä voitaisiin laajentaa Euroopan unionin tasolle.

— Pidemmällä tähtäimellä yhteiskäyttö voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koiria voitaisiin hetkellisesti siirtää sinne, missä niille on suurempi tarve. Käytännössä yhteistyö on tällä hetkellä tiedon jakamista ja kokemusten vaihtoa. Parhaita käytäntöjä on opittu tanskalaisilta esimerkiksi rahakoirien suhteen, Grönberg kertoo.

Tullille koirat ovat yksi osa tullivalvonnan kokonaisuudessa, johon kuuluu myös esimerkiksi teknistä välineistöä ja tietojärjestelmiä. Tullin paljastamia rikoksia on vuosittain hieman alle 10 000 ja niistä huumausainerikoksia on vuosittain alle 3000.

Grönbergin mukaan tulli pyrkii suorittamaan valvontaa siten, että muulle liikenteelle aiheutuu häiriöitä mahdollisimman vähän. Juuri tässä koirat ovat avuksi.

— Tullin koirien on tultava toimeen matkustajavirroissa ja vilkkaissa terminaaleissa. Koiran on oltava sellainen, etteivät ihmiset kavahda sitä. Koirat voivat joutua liikkumaan hankalissa paikoissa. Hyviä hermoja ja kuntoa vaaditaan, Grönberg kertoo.

— Koirien etuna on se, että ne kulkevat omilla jaloillaan, puhdistavat itse oman nenänsä ja ovat aina iloisella mielellä töissä.