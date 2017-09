Veneilyonnettomuuksia on ollut vähemmän kuin vuosiin, koko maan tilastoihin voi yhtyä myös Etelä-Karjalassa

Kuva: Arttu Muukkonen

Vesiliikenteessä kulunut kesä sujui aikaisempaa turvallisemmin.

Ei ole sattunut oikeastaan mitään kovin vakavaa, ja harmittomiakin juttuja on ollut melko vähän. Matias Pekkanen

Trafi arvioi, että tulossa voi olla turvallisin veneilyvuosi koskaan.

Koko Suomessa vesiliikenneonnettomuuksissa oli menehtynyt elokuun loppuun mennessä 22 ihmistä. Se on lähes puolet vähemmän kuin viime vuonna vastavana ajanjaksona, jolloin menehtyi 40 ihmistä.

Meripelastusseura Etelä-Saimaan valmiusvastaava Matias Pekkanen kertoo, että Trafin tilastoihin voi yhtyä myös Etelä-Karjalan osalta.

— Hiljainen kesä on ollut tehtävien määrässä. Ei ole sattunut oikeastaan mitään kovin vakavaa, ja harmittomiakin juttuja on ollut melko vähän. Kohta alkaa lokakuu, eikä enää ole odotettavissa kuin ehkä yksi tai kaksi tehtävää.

Meripelastusseura Etelä-Saimaalla on ollut tänä vuonna 33 tehtävää, kun normaalikesänä niitä on 45—50. Etelä-Karjalan toisella meripelastusseuralla Imatran järvipelastajilla on ollut 14 tehtävää.

Kylmä kesänä rauhoitti veneilyä

Pekkasen mukaan säät näkyvät heillä suoraan tilastoissa.

— Jos on lämpimät kelit, silloin on veneitä liikenteessä ja tietenkin suurempi mahdollisuus, että jotain sattuu. Mitä itse olen ollut tänä kesänä veneellä liikenteessä, siellä on ollut todella vähän veneliikennettä.

Hän arvelee, että kaikkein onnettomuusalttein porukka ei ole edes lähtenyt vesille.

— Ehkä satunnaiset veneilijät ja päiväveneilijät ovat jääneet melko lailla kokonaan pois tällaisena kylmempänä kesänä.

Koko Suomessa suurin osa onnettomuuksista on sattunut moottoriveneilijöille, kuten aikaisempinakin vuosina.

Trafin tiedotteen mukaan näissä tapauksissa kyse on pääsääntöisesti pienistä ja kiikkeristä moottorilla varustetuista veneistä. Suuremmilla matkaveneillä veneilevät päätyvät erittäin harvoin onnettomuustilastoihin.

Kuluneena kesänä myös soutuveneilijöiden onnettomuudet vähenivät edellisvuodesta.

Vesillä ei kuolemia Etelä-Karjalassa

Ennakkotilastojen mukaan pääsyynä lähes kaikissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa oli veneen kaatuminen tai kallistuminen ja veneilijän inhimillinen toimintavirhe.

Sisävesillä sattuneissa onnettomuuksissa on menehtynyt 16 henkilöä ja merialueilla kuusi henkilöä. Trafin tilaston mukaan Etelä-Karjalassa ei ollut kuollut vesiliikenneonnettomuuksissa yhtään henkilöä elokuun loppuun mennessä.