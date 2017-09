Tavarajunan metalliovi irtosi vauhdissa ja rikkoi sähkötolpan Luumäellä – ”Olisi voinut käydä pahastikin”

Kuva: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Tavarajunan ovi on irronnut vauhdissa ja vaurioittanut radan sähkötolppaa Luumäellä. Palomestari Lasse Vallentin Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että arviolta 4x4-metrinen metallinen ovi oli vääntänyt ajolankaa kannattavaa tolppaa.

— Tolppa on neljällä pultilla perustuksissa kiinni. Yksi pulteista on mennyt poikki, joten on se vauhdilla lentänyt. Se olisi voinut kaataa koko ratajohtopylvään.

Ovi irtosi Luumäellä Someronportin kohdalla. Vallentin arvioi, että junat ajavat kohdassa täyttä nopeutta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle ennen kello yhdeksää perjantaiaamuna. Ilmoituksen irronneesta ovesta teki tapahtumapaikan kohdalla asuva henkilö.

Irronnut ovi oli havaittu myös ohi ajaneesta junasta, josta tehtiin ilmoitus VR:n liikenteenohjauskeskukseen.

Vallentin sanoo, että tapauksessa kävi onni onnettomuudessa. Tilanteessa oli aineksia suurempaankin onnettomuuteen.

— Olisihan siinä voinut sattua pahemminkin. Siellä työskentelee VR:n kunnossapitohenkilöstöä. Jos se olisi kohdalle sattunut, olisi voinut käydä pahastikin.

Ovi oli irronnut kaksoisraiteen ulkoreunalla.

— Nyt se oli onneksi lähtenyt irti radan eteläpuolella ja lentänyt penkalle. Se olisi voinut jäädä jopa radalle, jos se olisi lähtenyt irti keskellä.

Oven irtoamissyystä ei tässä vaiheessa ole tietoa. Vallentin kertoo, että irronneessa ovessa oli teksti, ”ovi on vääntynyt”. Hän arvelee, ettei ovi ole mennyt kunnolla kiinni.

— Jotain vikaa siinä on jo ollut.

Kaisa Enkkelä VR:n tiedotuksesta kertoo, että oven irtoamisen syytä selvitellään varikolla. Hänen mukaansa matkustajaliikenne kulkee paikalla normaalisti kunnossa olevaa pohjoista raidetta pitkin.