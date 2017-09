Maan tasalle vai ei? Pääkirjasto säästyy Monaria todennäköisemmin purkutuomiolta, vaikka Monarikin ilmeni korjauskelpoiseksi

Kuva: Mika Strandén

Kirjastohan on sisältä aivan upea ja ihana! Ja niin hyvällä paikalla. Näin toteaa Lappeenrannan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Eeva Arvela (sd.). Vaikkei uusi lautakunta ole kirjaston tulevaisuutta käsitellytkään, Arvela on keskusteluissa huomannut arvorakennuksen saavan puoltajia.

Molemmat rakennukset ovat täysin korjattavissa. Kimmo Valtonen Kirjasto on kaunis ja avara, oman aikakautensa edustaja. Eeva Arvela

— Uskon, että lautakunnassa moni on samaa mieltä. Ehdottomasti sen on pysyttävä entisellä, loistavan keskeisellä paikallaan. Kirjasto on kaunis ja avara, oman aikakautensa edustaja, kuvailee Arvela.

Arvela, toteaa, että rakennus toki vaatii ajanmukaistamista niin, että kirjasto vastaa toiminnallisesti nykyajan vaateisiin.

Myös lautakunnan varapuheenjohtaja Karoliina Ahtiainen (kesk.) sanoo tässä vaiheessa olevansa nykyisen kirjaston säilyttämisen kannalla.

Edellinen kulttuurilautakunta otti jo kesäkuun alussa kantaa kirjaston säilymisen puolesta.

Sen sijaan Lappeenrannan nuoriso- ja monitoimitalo Monarin säilyttämistä niillä sijoillaan ei ole erityisemmin vaadittu.

— Mikä ettei se voisi säilyä nykyisellä hyvällä paikallaan, toteaa lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Harri Iljin( sd.), jonka mukaan asiasta ei ole vielä sen tarkemmin keskusteltu. Lisätietoja odotetaan.

Kaupunginjohtaja odottaa vielä selvityksiä

Monarikin on todettu kesällä täysin korjauskelpoiseksi. Aiemmin sama todettiin maakuntakirjastosta. Pääkirjaston sekä Monarin kohtalo ratkeaa syksyn kuluessa. Kaupungin pitkän aikavälin investointiohjelma valmistuu kohta, ja lautakunnat ottavat siihen kantaa lokakuussa.

Rakennukset joko peruskorjataan tai puretaan. Purkuvaihtoehdossa tontit voisi myydä liike- ja asuinrakentamiseen. Kirjastolle ja Monarille hankittaisiin uudet tilat muualta. Tilat voisivat löytyä myös purettujen rakennusten paikalle rakennettavista uusista rakennuksista.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo odottavansa selvityksiä. Kummankaan purkuvaihtoehtoa ei ole suljettu vielä pois.

— Taloudelliset ja toiminnalliset tekijät ratkaisevat. Peruskorjauksen aikataulullakin on merkitystä. Kaupunkikuvallinen näkökulma selvitetään myös ja se, että mitä tuolle keskeiselle paikalle voisi tulla korvaamaan noita rakennuksia.

Molemmat ilmenivät korjauskelpoisiksi

Kuntotutkimusten perusteella kumpikin rakennus kannattaa peruskorjata.

Kaupungin tilahallintapäällikön Kimmo Valtosen mukaan kuntotutkimuksista ei saa perustetta purkuvaatimuksiin.

— Kirjasto on ihan hyvässä kunnossa eikä Monari ole millään tavalla huonompi, vaan on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Molemmat rakennukset ovat täysin korjattavissa, sanoo Valtonen.

Pikaisia toimia vaativiin sisäilmaongelmiin on jo tartuttu. Kumpaakin rakennusta on korjailtu kuntotutkimuksen perusteella.

Toimialajohtaja Tuija Willberg odottaa niinikään kohta valmistuvaa investointiohjelmaa.

Tilat jostain joka tapauksessa

Willberg muistuttaa, että joka tapauksessa molempien rakennusten toiminnoille taataan tilat jostain. Willberg uumoilee, että Monarille ehkä hieman avoimemmin ollaan valmiita hakemaan myös nykyiset tilat korvaavia vaihtoehtoja.

— Mutta omaa kantaani varten odotan vielä lisäselvityksiä.

Juttua muokattu 11.05: Arvelan kommentissa sana kaikki korvattu sanalla moni.