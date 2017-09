Luumäellä hajonnut junanvaunu oli matkalla romutettavaksi – Oven aiempi vääntyminen oli VR:n tiedossa

Luumäellä perjantaiaamuna hajonneen junanvaunun oven vaurio oli ennalta tiedossa. Rautatielogistiikan johtaja Ilkka Seppänen VR Transpointista kertoo, että radan penkalle pudonneessa ovessa ollut tieto vääntymisestä oli merkittynä myös yhtiön rekistereihin.

Seppänen sanoo, että vaunun ovi irtosi luultavasti juuri siinä aiemmin havaitun vääntymän takia. Vaunu oli tarkastettu ennen lähtöä.

— Todennäköisesti se on ollut irtoamisen syy. Vääntymän takia se on poistettu normaalista liikenteestä ja ollut seisomassa pitkään. Jokaiselle junalle tehdään matkakuntoisuuden tarkastus ennen lähtöä. Siinä ei ole silmämääräisesti havaittu poikkeamaa.

”Olisi voinut käydä pahastikin”

Tavarajunan vaunun ovi irtosi vauhdissa perjantaiaamuna Someronportin kohdalla Luumäellä. Ovi osui ajolankaa kannattavaan tolppaan, joka vääntyi osuman voimasta.

Palomestari Lasse Vallentin Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoi, että osuma oli ollut kova.

— Tolppa on neljällä pultilla perustuksissa kiinni. Yksi pulteista on mennyt poikki, joten on se vauhdilla lentänyt. Se olisi voinut kaataa koko ratajohtopylvään.

Liikenneviraston Rataliikennekeskuksesta kerrotaan, että tavarajunat voivat ajaa paikalla noin 80 kilometrin tuntinopeudella. Kyseisen junan nopeudesta ei ole tietoa.

Vallentin sanoo, että tapauksessa jälki olisi voinut olla pahempaakin.

— Olisihan siinä voinut sattua pahemminkin. Siellä työskentelee VR:n kunnossapitohenkilöstöä. Jos se olisi kohdalle sattunut, olisi voinut käydä pahastikin.

Ovi oli irronnut kaksoisraiteen ulkoreunalla.

— Nyt se oli onneksi lähtenyt irti radan eteläpuolella ja lentänyt penkalle. Se olisi voinut jäädä jopa radalle, jos se olisi lähtenyt irti keskellä.

Tapaus otetaan vakavasti ja tutkitaan

Seppänen kertoo, että hajonnut vaunu ei ollut enää kaupallisessa liikenteessä. Se oli muiden vaunujen tapaan matkalla romutettavaksi Imatralle.

— Se oli aikaa sitten poistettu liikenteestä. Siinä oli Isompi vaunuryhmä, joka oli menossa samaan määränpäähän.

Seppänen sanoo, että oven irtoaminen otetaan yhtiössä hyvin vakavasti. Tapaus on hyvin harvinainen.

— En muista vastaavaa tapausta. Oppi on se, että jos tulee tuollaisella merkinnällä kalustoa, on oltava erityisen huolellinen ja varmistaa oven pysyminen paikoillaan. Normaalissa tarkastuksessa ei riittävä havaintoa ole tehty.

Asia tullaan selvittämään.

— Varmasti tämä on syytä selvittää. Vaikka kyseessä on romutukseen menevä vaunu, täytyy tehdä tekninen tarkastus, että millainen taittuma siellä on ollut. Onko kyse oviviasta vai sulkutekniikkaan liittyvästä viasta.

Vaurioitunut sähkötolppa vaihdettiin iltapäivän aikana. Tapauksesta ei aiheutunut merkittävää haittaa muulle junaliikenteelle.