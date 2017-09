Kemira asettuu yhä tukevammin Joutsenoon, 50 miljoonan euron investointi lisää työpaikkoja ja tuotantoa

Kuva: Marleena Liikkanen

Tehtaanjohtaja Janne Tynninen seisoo tyytyväisenä Kemiran Joutsenon tehtaan uudella asvalttipihalla.

Takana loistaa Kemiran uusi natriumkloraattitehdas. Hymyyn on syytä, sillä tehdas valmistui ilman suuria vastoinkäymisiä ennakoitua nopeammassa aikataulussa.

— Tämä on Kemiran mittakaavassa iso investointi, joka tarjonnut meille paljon uusia haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hienoa, että tämä saatiin tänne Joutsenoon, Tynninen hykertelee.

Kun kansainvälinen kemian jätti pohti investointipäätöstä, pöydällä oli muitakin vaihtoehtoja Suomessa. Lisäksi Kemiralla on toimintaa 40:ssä eri maassa.

Käytännössä uusi natriumkloraattitehdas sementoi Kemiran läsnäolon ja työpaikat Etelä-Karjalaan vuosiksi eteenpäin. Uusia työpaikkoja Joutsenon tehtaalle syntyi 10. Kiivaimman rakennusvaiheen aikana Joutsenossa työskenteli noin 200 rakentajaa ja kokoonpanijaa.

Tuotannosta puolet jää Etelä-Karjalan tehtaille

Kemira investoi Joutsenoon noin 50 miljoonaa euroa. Se on Etelä-Karjalan toiseksi suurin teollisuushanke vuosina 2016 - 2017 ja suurimpien joukossa koko kuluvalla vuosikymmenellä.

Vain Stora Enson 70 miljoonan euron panostus Imatralle polyeteenipäällystyslinjaan ja rullavarastoon nousee viime vuosilta suuremmaksi.

Stora Enso ja Kemira kietoutuvat myös toisiinsa, sillä Kemira toimittaa uudelta tuotantolinjaltaan natriumkloraattia sellun valkaisuaineeksi myös Imatran Kaukopäähän Storan Enson sellutehtaalle.

— Päivittäin Joutsenosta lähtee asiakkaillemme 8 - 12 rekkaa natriumkloraattia.

Uusi linja nostaa Joutsenon tuotantoa merkittävästi.

Aiemmin tuotanto pyöri noin 80 000 tonnin vuosivauhtia. Investoinnin myötä tuotantomäärä lähes tuplaantuu. Etelä-Karjalan tehtaille siitä jää karkeasti noin puolet.

Joutsenon sijainti keskellä Euroopan suurimpiin lukeutuvaa metsäteollisuuskeskittymää olikin yksi Kemiran investointipäätöksen perusteista.

Kasvua yhdessä asiakkaiden kanssa

Tuotantomäärien nostamisen taustalla on metsäteollisuuden hyvät tulevaisuuden näkymät. Alalla on vireillä useita sellutehtaiden laajennuksia, joista tuorein on Äänekoskella avattu Metsä Groupin uusi biotuotetehdas.

— Äänekoski on yksi asiakkaistamme, mutta me näemme tietysti koko metsäteollisuudessa meneillään olevat projektit. Ajatuksemme on kasvaa yhdessä asiakkaidemme kanssa, Tynninen selvittää.