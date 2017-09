Portsillan autopurkamo odottaa yhä ostajaa — Leo Makkonen, 77, rupeaisi hommiin itse, jos olisi vähän nuorempi

Kuva: Anu Pakarinen

Tie Portsillan autopurkamolle on puolittain suljettu puomilla. Kyltti kertoo, ettei autopurkamo ole toistaiseksi toiminnassa.

Kyse on välivaiheesta, toivoo omistaja Leo Makkonen, 77.

— Kaksi tahoa on kiinnostunut jatkamaan purkamotoimintaa. Ensin tontti pitää kuitenkin siivota asialliseen kuntoon, Makkonen sanoo.

Vuokralainen siirtyi muualle

Portsillassa pitkään toiminut autopurkamo hiljeni syyskuussa, kun viimeisin toiminnanharjoittaja ja vuokralainen Pasi Sarantila siirsi liiketoimintansa Pietarintien varteen Rajapatsaalle.

Leo Makkosen ensisijaisena tavoitteena on löytää purkutoiminnalle nyt jatkaja.

Portsilta on hänen mukaansa ihanteellinen paikka uudelle yrittäjälle. Etuna on tunnettuus, sillä alueella on toimittu jo 35 vuotta. Asiakkaita pyrkii edelleen tämän tästä portista sisään, Makkonen kertoo.

— Trafiikkia on joka päivä.

Paikat esittelykuntoon

Jos jatkajaa ei löydy, Makkosen mukaan alue myydään johonkin muuhun käyttöön.

Aktiivinen myynti alkaa, kun paikat on saatu esittelykuntoon. Halli ja toimistotilat on jo putsattu.

Kuva: Hannu Ojala

Seuraavaksi Makkonen aikoo vaihtaa öljyn likaamia pintamaita kahdessa kohtaa. Laajemmin maaperä ei ole likaantunut, hän kertoo. Suojana on tiivis savimaa.

— Ikinä minun aikanani ei ole sanomista ollut.

Lopettaminenkin on viranomaisasia

Purkamo sijaitsee Lappeenrannan puolella Imatran kunnanrajan kupeessa.

Purkamotoiminnan loppuminen on ehkä yllättäenkin viranomaisasia. Entinen vuokralainen on saanut ympäristöluvan uuteen osoitteeseensa, ja nyt menossa on Portsillan vanhan ympäristöluvan rauettaminen.

Lappeenrannan ympäristötoimi on pyytänyt asiasta Imatran seudun ympäristötoimen lausuntoa.

Imatran lausunnossa todetaan näin:

— Ympäristölupaa ja maaperän puhdistustöitä valvovien viranomaisten tulee huolehtia siitä, että autopurkamotoiminnan lopettamisen jälkeen kohdekiinteistön maaperän pilaantuneisuus tullaan selvittämään ja tarvittaessa pilaantunut maaperä puhdistetaan riittävässä laajuudessa ottaen huomioon alueen tuleva käyttö.

Ympäristölupa arvoitus

Jos purkamolle löytyy jatkaja, tämä joutuu todennäköisesti hakemaan uuden ympäristöluvan.

Toimintaympäristölle asetettavat vaatimukset ovat siinä tapauksessa aiempaa tiukemmat.

Purkamon alueelle tarvitaan esimerkiksi nestetiivis kenttä ympäristövahinkojen estämiseksi.

Leo Makkonen ei pidä tätä ongelmana.

Asvalttikenttä järjestyy kyllä, kunhan takeena on tarpeeksi pitkä vuokrasopimus.

— Jos olisin kymmenen vuotta nuorempi, rupeaisin itse hommiin, mies puuskahtaa.