Osmo´s Cosmos tekee videon Haminassa: Imatralta bussikuljetus

Värikkäästä lavaesiintymisestään tunnettu Osmo´s Cosmos -yhtye tekee livevideota esiintymisestään Haminan Wanhalla Työskillä lauantaina.

Osmo’s Cosmos on imatralainen cover-yhtye, joka esittää pääasiassa 1970- ja 1980-lukujen tunnettuja kappaleita.

Yhtyeen vakituiseen kokoonpanoon kuuluu kuusi jäsentä, mutta mukana on usein vierailevia muusikoita ja tanssityttöjä.

Yhtyeen nykyisessä kokoonpanossa soittavat Richard ”Tipe” Johnson, laulu, Henri Putto, basso, Henry Siira, rummut, Aleksi Koukonen, kitara, Ville Soininen, kitara, koskettimet ja Pete Kiisseli, kitara.

Osmo’s Cosmos sai alkunsa Petri Kiisselin ja Ville Soinisen vuonna 1988 perustamasta yhtyeestä Screamer.

90-luvulla yhtye alkoi treenaamaan 70-luvun glam-rockia ja kirpparilta etsittiin ajan mukaiset asusteet. Osmo´s Cosmos syntyi simpeleläisen reppanan, Osmon tarinan ympärille.

Osmo´s Cosmos on tehnyt vuosien varrella seitsemän levyä, joista viimeisin on viime vuodelta. Nyt on tarkoituksena tehdä uudella kokoonpanolla livevideo.

Haminan keikalle Osmo´s Cosmos on järjestänyt myös imatralaisille faneilleen bussikuljetuksen.

Wanhan Työskin puinen juhlasali on ollut aiemmin näyttävästi esillä muun muassa Hurriganesin levyn kannessa. Ja Työskillä myös nauhoitettiin osa bändin livelevystä.

Osmo´s Cosmoksen konsertti järjestetään Haminan Wanhalla Työskillä lauantaina 30. syyskuuta kello 20.00.