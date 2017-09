Kuittiväärennös, mielenosoituksia ja syytöksiä lappeenrantalaisyleisölle — Missä kiistellyt teatterinjohtajat ovat nyt?

Kuva: Mika Strandén

Vanhassa teatteritalossa nähtiin viiden eri johtajan kaudet, joista jokaisella koettiin omat myrskynsä. Rakennus vaihtui uuteen, mutta draama ei loppunut.

Timo Sokura 2015—?

Timo Sokura aloitti työnsä kinkkisessä tilanteessa. Teatteri oli kärsinyt matalista katsojaluvuista ja negatiivisesta julkisesta ilmapiiristä. Osa kaupunkilaisista vastusti sitä, että verorahoja käytettiin uuden teatteritalon rakentamiseen.

Jo Sokuran valinta joulukuussa 2014 oli suuri yllätys. Kaikki luulivat, että Iiris Ranniosta tulisi uusi teatterinjohtaja. Kulttuurilautakunta kuitenkin valitsi Sokuran.

Kuva: Aki Loponen

Keskiviikkona kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti, että Sokuralle tarjotaan jatkoa vuoteen 2020 asti.

Jari Juutinen 2007—2015

Jari Juutisen ohjelmistoon tuoma uusi energia ei purrut heti, vaan kaupunginhallitus ehti huolestua huonoista katsojaluvuista. Keväällä 2008 yleisömäärä kasvoi ja vakiintui 30 000 katsojaan vuodessa. Kesäteatteri oli voitto Votkaturistien (2009) avulla, myöhemmät musikaalituotannot palauttivat osin yleisön luottamusta.

Juutinen oli teatterinjohtajana kiitelty ja kiistelty. Taiteellinen intohimo pääosin hukutti alleen paikalliset äänet.

Kuva: Seppo Rautiovaara

Johtajakautensa jälkeen keväällä 2015 Juutinen sai valtion viisivuotisen teatteritaiteen apurahan. Hänen ohjauksensa Sad Songs from the Heart of Europe kiertää Euroopassa osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa.

Antti Majanlahti 2002—2007

Antti Majanlahden johtajakaudella Laila-musikaali (2003) oli hittinäytelmä yli 23 000 katsojalla. Huipun jälkeen yleisömäärä laski, ensin hitaasti, sitten romahtaen, mikä sai Majanlahden syyttämään lappeenrantalaisyleisöä.

Kaudella oli sekä useita paikallisia kantaesityksiä että kunnianhimoisia musikaalituotantoja, jotka eivät yltäneet tavoitteisiinsa.

Kuva: Kai Skyttä

Elokuussa 2017 Majanlahti valittiin Valkeakosken kaupunginteatterin johtoon. Hän on näytellyt myös televisiosarjoissa Hovimäki ja Uusi päivä.

Helena Anttonen 1995—2002

Helena Anttosen valinta teatterinjohtajaksi pitkittyi Närhinsalon irtisanomiskiemuroiden takia. Hän avasi kautensa Jouko Turkan näytelmällä, joka sai kutsun Bonnin biennaaliin ainoana suomalaisena näytelmänä. Tekstivalinta kertoi uudesta ajasta, ja Anttosta syytettiin ikääntyvän yleisön kyykytyksestä. Yleisömäärä kasvoi koko ajan, muttei tavoittanut Närhinsalon huippulukuja.

Kuva: Janne Lehtonen

Anttonen käsikirjoitti ja ohjasi Lappeenrannan kaupunginteatterin maaliskuussa 2017 ensi-iltansa saaneen näytelmän Terijoella. Hän on karjalan murteen osaajana laajasti tunnettu.

Timo Närhinsalo 1985—1994

Timo Närhinsalo valittiin teatterinjohtajaksi kutsumenettelyn kautta kokoomuslaisten kannattamana. Mielenosoituksena suuri joukko näyttelijöitä irtisanoutui. Närhinsalon tärkeimmät tavoitteet olivat ohjelmiston monipuolistaminen ja suuren yleisön luottamuksen palauttaminen. Huippuvuonna teatterissa kävikin yli 66 000 katsojaa.

Moni kaipasi teatteriin taiteellista kunnianhimoa. Kausi päättyi skandaaliin teatterinjohtajan jäätyä kiinni kuittiväärennöksestä ja kaksoislaskutuksesta. Summat eivät olleet suuria, mutta Närhinsalo erotettiin.

Vuosien ajan Närhinsalo on esittänyt marsalkka Mannerheimia Mikkelin Klubilla ja erilaisissa tilaisuuksissa, myös Venäjällä. Kuntavaaleissa 2012 hän oli ehdolla kokoomuksen listoilla Helsingissä muttei tullut valituksi.

Kari Paukkunen 1980—1984

Kari Paukkusen kautta on jälkikäteen pidetty taiteellisesti korkeatasoisena. Katsomossa riitti väkeä, ja monet esityksistä saivat valtakunnallista näkyvyyttä. Osa yleisöstä koki, että Paukkunen ylenkatsoi paikallisten katsojien tarpeita vaikeatajuisilla esityksillä.

Kausi päättyi niin sanottuun teatterisotaan. Kaupunginvaltuutettu Marja-Liisa Vesterinen esitti, että yleisö voisi ehdottaa teatterille mieleistään näytelmää. Tämä raivostutti teatteriväen, ja Paukkunen lähti Ryhmäteatteriin.

Paukkunen on toiminut teatterinjohtajana myös Kuopion kaupunginteatterissa sekä viihdepäällikkönä ja tuottajana Yleisradiossa. Nykyään hän on KP-Ideat Oy:n toimitusjohtaja ja vastaa näytelmätuotannoista sekä esitysten ohjaamisesta.