Ketterä saa huomiseksi puolustaja Henri Auvisen lainaksi Jukureilta

Mestiksen avauksessa perjantaina Kiekko-Vantaan kohtaava Imatran Ketterä saa riveihinsä puolustaja Henri Auvisen Mikkelin Jukureista.

Auvinen oli jo torstaina mukana harjoittelemassa kuvioita Ketterän kanssa. Ketterällä ja Jukureilla on Auvisesta yhden ottelun lainasopimus.

Auvinen, 24, on urallaan pelannut Liigan runkosarjassa 125 ottelua tehopistein 3+5=8. Hän on Liigassa edustanut Jukureiden lisäksi JYPiä ja HPK:ta. Lisäksi hänellä on Mestiksestä kasassa 128 runkosarjan ottelua eri seuroista.