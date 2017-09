Imatrankosken urheilukenttä ei sovi Kosken koulun väistötiloille — Fortum ei salli kaivamista alueella

Kuva: Anu Pakarinen

Imatrankosken urheilukenttä on pudonnut pois Kosken koulun väistötilojen sijoitusvaihtoehtojen joukosta.

Toisin kuin voisi kuvitella, syyt eivät liity Imatran ajoihin ja tapahtuman aluetarpeisiin.

Syyt löytyvät sen sijaan alueen omistavan Fortumin lausunnosta.

— Sen voi jo tässä vaiheessa sanoa, että Imatrankosken urheilukenttä on jäänyt pois vaihtoehtojen joukosta. Fortumin kanta on hyvin selvä. Kyseessä on patoalue, ja siellä ei pysty kaivamaan, kertoo hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Anu Urpalainen (kok.).

Väistötiloille pitäisi kaivaa perustusten lisäksi vesi- ja viemärijohto. Se taas ei Fortumin mukaan ole mahdollista, sillä kaivaminen voisi vaurioittaa patosydäntä.

Samaan rajoitukseen törmättiin joitain vuosia sitten, kun Imatran kaupunki etsi Ukonniemen leirintäalueelle uutta sijoituspaikkaa. Yhtenä vaihtoehtona oli pidetty juuri Imatrankosken urheilukenttää.



Kaksi vaihtoehtoa jäljellä

Tämä tarkoittaa sitä, että jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa.

Kosken koulua ja Itä-Suomen koulua varten hankittavat väistömoduulit sijoitetaan joko Imatrankosken kirkon ja Kosken koulun välissä olevalle parkkipaikalle, tai Imatrankosken koulun urheilukentälle.

Imatran hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 3. lokakuuta.

Esitys tulevasta sijoituspaikasta tehdään kuitenkin vasta lautakunnan ylimääräisessä kokouksessa 10. lokakuuta.

Kaupunginhallituksessa sijoituspaikka lyödään lukkoon 11. lokakuuta.



Lautakunnalla ja kaupunginhallituksella yhteinen seminaari

Ennen lopullista päätöksentekoa hyvinvointilautakunta ja kaupunginhallitus pitävät yhteisen seminaarin, jossa keskitytään puhtaasti kouluverkkoon.

Seminaarissa esitellään Kosken ja Itä-Suomen koulujen oppilaskuntien, henkilöstön ja vanhempaintoimikuntien lausunnot väistötilojen sijoituspaikasta sekä virkamiesvalmistelun yhteenveto eri sijoittumisvaihtoehtojen osalta.

Lisäksi seminaarissa käsitellään muun muassa Mansikkalan koulukeskuksen rakentamista. Ratkaista pitää esimerkiksi, rakennetaanko koulukeskus yhdessä vai kahdessa vaiheessa. Jälkimmäinen ratkaisu toisi lisäaikaa Tainionkosken koululle.



Viime valtuustokauden törmäyksistä otettiin opiksi

Perusteellisella pohjustamisella halutaan varmistaa pitävät päätökset ja ripeä eteneminen sekä välttää vastakkainasettelu.

Viime valtuustokaudella kaupunginhallitus marssi pariinkin otteeseen hyvinvointilautakunnan päätösten yli, mikä aiheutti jonkin verran poliittista kuohuntaa.

— Tästä on pyritty oppimaan, Anu Urpalainen mainitsee.