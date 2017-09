Veneen hyvä syyshuolto on turva talvea vasten

Kuva: Raimo Eerola

Veneen telakointi talvikautta varten on syytä tehdä huolella. Varsinkin, jos vene on säilytyksessä pitkän matkan päässä eikä sitä pääse tarkistamaan talvikuukausien aikana. Säilytyspukkien pitää olla tukevat ja niiden täytyy kestää muutakin kuin veneen oma paino. Etenkin kovissa myrskyissä veneeseen kohdistuu moneen suuntaan repiviä voimia ja silti veneen pitää pysyä tukevasti pukeillaan.

Veneen suojaamiseen kelpaa tavallinen kevytpeite. Kestoa pidentää kuitenkin parempi materiaali. Halpa kevytpeite saattaa lopulta tulla kunnollista PVC-peitettä kalliimmaksi. Tärkeintä veneen suojaamisessa on tukea peite siten, että se kestää talven lumikuorman ja että veneessä kiertää ilma. Liian tiukkaan suljetussa pussissa ilma ei kierrä. Peitteen kestävyyden kannalta paras on mahdollisimman jyrkkäharjainen katto.

Jos veneessä on hytti tai huonosti ilmastoituja tiloja, sinne kannattaa jättää kosteudenkerääjiä. Ne estävät tehokkaasti pintojen homehtumisen kostealla kelillä. Home ei ole ehkä veneen kestävyyden kannalta kriittistä, mutta se on ikävä hajuhaitta ja kosmeettinen haitta, josta on myöhemmin vaikea päästä eroon.

Kun veneen rungon pesee huolellisesti, lähtee kesällä kertynyt lika irti aika pääse pinttymään. Näin puhdistus ja vahaus on seuraavana keväänä paljon helpompaa.