Uutisanalyysi: Timo Sokuran johtajapestin loppuminen on nähty suurena draamana, vaikka se mahdollisuus on kirjattu hänen työsopimukseensa

Lappeenrannan kaupunginteatterin johtajan pesti on viimeisten 15 vuoden aikana herättänyt kaupungissa suuria intohimoja.

Antti Majanlahti (2002—2007) suututti lappeenrantalaiset kautensa lopulla toteamalla, että te olette huono yleisö. Jari Juutinen (2007—2015) jakoi kansan kahtia: hänellä oli vankkumaton kannattajakuntansa, mutta suuri yleisö ei syttynyt hänen taiteelleen Myrskyluodon Maijaa lukuunottamatta.

Nykyisen teatterinjohtajan valinta kolme vuotta sitten joulukuussa 2014 oli myös pieni kulttuuriskandaali. Kirjoitin juuri ennen kulttuurilautakunnan kokousta, että seuraava johtaja on hyvin todennäköisesti Rauman kaupunginteatterin nykyinen johtaja Iiris Rannio, joka on kulttuuritoimenjohtajan esitys lautakunnalle.

Lautakunta kuitenkin valitsi Timo Sokuran, joka oli Rannion kanssa päässyt valintaruljanssissa loppusuoralle. Tänään se päättää, loppuuko Sokuran kausi kolmeen vuoteen.

Sokura tuli johtajaksi tilanteessa, jossa vanha kaupunginteatteri oli käyttökelvoton, eikä uusi ollut vielä valmistunut. Sokuralla oli kuitenkin käsissään Suomen mittakaavassa harvinainen valttikortti: Lappeenrantaan oli rakentumassa uusi teatteri.

Uuden teatterirakennuksen piti olla lähes itsestään toimiva houkutin, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Ennakko-odotuksiin suhteutettuna Lappeenrannan uuden kaupunginteatterin ensimmäisestä näytelmästä, Kolmen pennin oopperasta, tuli imagollisesti ja katsojaluvuiltaan pettymys.

Enemmän tai vähemmän sama trendi on jatkunut koko uuden teatterin ajan.

Teatterin ohjelmiston tarjonta on muuttunut sitten Juutisen kauden. Oikeastaan voisi sanoa, että heiluri on heilahtanut äärilaidasta toiseen. Sokura on yrittänyt haistella, mikä yleisöä kenties kiinnostaisi. Samalla ohjelmistosta on tullut kohtalaisen tasapaksua: ei varsinaisia hittejä muttei myöskään täysiä floppeja.

Sokuraa on kiitelty teatterin toiminnan tutuksi tekemisestä yleisölle, ja viimeksi niin teki toimialajohtaja Tuija Willberg kulttuurilautakunnalle tekemässä esityksessään. Samaan hengenvetoon esityksessä todettiin, ettei Sokuran määräaikaisen työsopimuksen kahden vuoden optiosta ole syytä neuvotella, vaan teatterille alettaisiin etsiä uutta johtajaa.

Sokura kertoi olleensa yllättynyt, kun hänelle kesäkuussa kerrottiin, että hänen määräaikainen työsopimuksensa loppuisi elokuussa 2018.

Nyt toimialajohtajaa syytetään sosiaalisessa mediassa tylytyksestä ja siitä, ettei Sokuralle anneta edes mahdollisuutta onnistua työssään.

Kyllä hänelle on annettu juuri sen verran, kuin kaupungin ja Sokuran välisessä työsopimuksessa on määritelty.

Netissä Sokuran jatkamisen puolesta kerättävän adressin kommenteissa todetaan, ettei näin lyhyessä ajassa pysty kääntämään teatterin suuntaa. Se on kuitenkin se aika, jonka Sokura ja Lappeenrannan kaupunki ovat molemmat aikanaan hyväksyneet.

Sokuran määräaikaisen työsopimuksen purkamisessa määräajan päättyessä ei ole draaman aineksia, jollei niitä siihen ehdoin tahdoin halua leipoa.

Jääkiekkojoukkueessa valmentaja tai toimitusjohtaja saa potkut jo ennen sopimuskauden päättymistä, jos tulokset eivät miellytä omistajaa tai katsojia, joiden mielipide lasketaan myydyissä lipuissa.

Joku tuohtuu vertauksesta ja väittää, ettei jääkiekkoa ja teatteria voi verrata toisiinsa. Juutisen kaudella teatterilaiset vietiin jäähalliin SaiPan vieraaksi katsomaan, miten samanlaisesta asiasta näissä kahdessa on kysymys.

Jääkiekossa valmentajan tehtävä on valmentaa ja johtaa joukkuettaan niin hyväksi kuin mahdollista. Teatterinjohtajan hommassa on kysymys tismalleen samasta asiasta.