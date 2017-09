Työpaikan saanti vaikeutuu, kun työnhakijalla vuodet vierivät, ”Ikääntynyt pääsee harvoin fitness-ohjaajaksi”

Kuva: Kalle Sipiläinen

Työpaikan saanti vaikeutuu viittäkymmentä lähestyvillä ja yli 50-vuotiailla työttömillä. Yli 55- ja 60-vuotiailla on tätäkin vaikeampaa. Nämä ovat tosiasioita, työnantaja- ja yrityspalvelujen asiantuntija Arja Siitonen Kaakkois-Suomen te-toimistosta Imatralta arvioi tilannetta.

Ikääntyneiden työnhakijoiden asenteessa on vaihtelua laidasta laitaan.

On niitä, jotka jo valmiiksi ajattelevat, että töiden löytäminen on mahdotonta. Yhtä lailla on niitä työnhakijoita, jotka sanovat olevansa hyvässä kunnossa sekä omaavansa kokemusta ja osaamista. Näin kertoo palvelujohtaja Jari Saarinen Kaakkois-Suomen te-toimistosta Lappeenrannasta.



Aktiivista työnhakua

Lappeenrantalainen tietotekniikka-alan ammattilainen Mikko Rantakallio on ollut työttömänä juhannuksesta lähtien. Hän on hakenut useisiin työpaikkoihin keväästä lähtien sekä päässyt haastatteluihin ja kahdesti kakkossijalle.

Kohta 51 vuotta täyttävä Rantakallio ei katso kokeneensa ikäsyrjintää, mutta kysymys iästä on tullut kiertotietä vastaan ja antanut ajattelemisen aihetta.

Kummallakin kerralla, kun hän tuli kakkoseksi, työhön valittiin häntä nuorempi. Rantakallio kuitenkin arvioi, että asiantuntemus ja osaaminen ovat painaneet enemmän kuin ikä. Tosin hän arvioi iän tulevan esille, kun hakijoita seulotaan haastatteluihin.

— En koe olevani liian vanha etenkin, kun olen päässyt haastatteluihin ja pari kertaa on edetty ihan kalkkiviivoille asti. Uskon, että jokin työnantaja antaa mahdollisuuden tulla töihin, viimeistään kun olen päivittänyt osaamistani.



Haetaan työntekijää nuorekkaaseen joukkoon

Arja Siitonen asioi työkseen yritysten kanssa: hän vastaanottaa työnantajien toimeksiantoja ja etsii sopivia työnhakijoita paikkoihin.

Hän kertoo, että fyysisesti raskaissa töissä työnantaja kääntyy herkästi palkkaamaan nuoremman kuin vanhemman. On myös työpaikkoja, joissa väki vanhenee.

— Monet yrittäjät sanovat suoraan, että heillä on vanhaa porukkaa ja pitää saada uusi sukupolvi kasvamaan.

Siitosen mukaan on myös myös aloja, jotka työllistävät lähinnä nuoria. Ikääntynyt pääsee harvoin fitness-ohjaajaksi.

— Kun työpaikkailmoituksessa on maininta, että haetaan työntekijää nuorekkaaseen joukkoon, kyllä se karsii ikääntyneitä.



Työmarkkinoilla oloa vielä paljon jäljellä

Käsitys yli 50-vuotiaiden huonosta työllistymisestä ja ikäsyrjinnästä elää vahvana, Saarisen mukaan osin syystä, osin syyttä. Käsitys elää, vaikka henkilöllä itsellään ei olisi tällaista kokemusta. Rohkaisevia kokemuksia ikääntyvän työllistymisestä tulisi hänen mielestään tuoda nykyistä vahvemmin esiin.

— 50-vuotiaalla on vielä aika paljon jäljellä työmarkkinoilla oloa, ja te-toimisto pystyy tarjoamaan mahdollisuuksia myös ikääntyville. Osaamisen aukot pitää hoitaa kuntoon, jotta työmarkkinakelpoisuus paranee.



Ammattitaito ajan tasalle

Rantakalliolla on takanaan 21-vuotinen työura Tieto-yhtiössä ja sen lukuisissa edeltäjissä: valmistuttuaan diplomi-insinööriksi hän pääsi töihin Carelcompiin.

Työt Tiedossa loppuivat alkuvuonna 2016, mutta hän sai keväällä vuoden pestin Stora Ensolta. Se päättyi tämän vuoden juhannuksena.

Syyskuussa hän pääsi Saimaan ammattikorkeakoulun järjestämälle ohjelmointikurssille. Yhdeksän kuukauden kurssilla päivitetään ajan tasalle tietotekniikan ja etenkin verkko-ohjelmoinnin taitoja.

Luvassa on runsaasti työharjoittelua alan yrityksissä, mitä kautta voi yrittää työntää jalkaa yrityksen oven väliin.

— Työnhaku on silti päällä koko ajan. Olisi kaikille hyvä ratkaisu, jos pääsin töihin kesken kurssin.



Töissä ollessa ei pysy kehityksen mukana

Koulutuksestaan ja pitkästä työkokemuksestaan huolimatta Rantakallio on havainnut, että osaamisen pitäminen ajan tasalla on helpommin sanottu kuin tehty.

— Havaitsin sen ongelman, että työn kautta en pysynyt riittävästi ajan tasalla, sillä ala kehittyy nopeasti eteenpäin.

Hän on hankkinut tietoa alan viimeisimmästä kehityksestä. Siinä on se ongelma, että tietämyksensä oma-aloitteisesta päivittämisestä ei tule mitään todistusta, jolla asian voi osoittaa. Ala on laaja, joten on hankalaa valita, mihin kannattaa keskittyä.

— Työhönottajille ei riitä, että sanoo päivittävänsä tietämystään.



Oma ala ensi sijassa

Rantakallio hakee tuotekehitykseen ja ohjelmointiin liittyviä töitä sekä laajasti tekniikan alan töitä.

— En ole vielä lähtenyt kaatamaan raja-aitoja, sillä toiveissa on löytää omaan alaan liittyviä hommia.

Jos hän joutuu hakemaan muun alan hommia, hänen ensimmäinen ajatuksensa on hyödyntää englannin ja saksan taitoaan. Hän on miettinyt teknisen kääntäjän hommia.

— Monien laitteiden käyttöohjeet on suomennettu ihan miten sattuu. Minulta menisi sormi suuhun, jos mukana ei olisi englanninkielisiä ohjeita. Kaikki ohjeet pitäisi kääntää itse.