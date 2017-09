Timo Sokuran jatko jakaa teatterin kahtia – Kaupunki saanut kirjelmät puolesta ja vastaan teatterin henkilöstöltä

Kuva: Mika Strandén

Lappeenrannan kaupunginteatterin johtajan Timo Sokuran työsuhteen jatko jakaa teatterin henkilöstöä. Lappeenrannan kaupunki on vastaanottanut teatterin henkilöstöltä ainakin kaksi kirjelmää, joista toisessa toivotaan Sokuran lähtöä ja toisessa Sokuran työsuhteen jatkoa. Asian vahvistaa toimialajohtaja Tuija Willberg.

Sokuran jatkoa vastustavasta neljän näyttelijän kirjeestä kertoi ensimmäisenä Yle. Ylen mukaan näyttelijät väittävät, että Sokuralla ei ole johtajan taitoja. Myös hänen osaamistaan pidetään teatteriin sopimattomana.

— Kyllä pitää paikkansa. Kirje on tullut heti kesäkuun alussa. Se on henkilöstön lähettämä kirjelmä työnantajalle, Willberg sanoo.

— Muu henkilöstö on lähestynyt myös kirjelmällä, jossa on toisenlaista sisältöä. Kaikki eivät ole halunneet ottaa kantaa, mutta henkilöstössä on myös jatkoa kannattavia näkemyksiä.

Willberg esittää keskiviikkona kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksessa, että Timo Sokuran määräaikaisen työsuhteen kahta optiovuotta ei käytettäisi. Syiksi hän mainitsee teatterin huonot talousluvut ja katsojamäärien jäämisen tavoitteista.

Willberg sanoo, ettei voi sanoa Sokuran johtamistaitoja kritisoivan kirjeen painaneen enemmän esitystä tehdessä.

— En ole tehnyt esitystäni henkilöstön näkemysten perusteella, vaan katsonut koko kokonaisuuden. Olen pyrkinyt ottamaan huomioon kaiken palautteen, mitä olen saanut hänen edellisiltä esimiehiltä ja henkilöstöltä.

Willbergin mukaan johtajuus kiteytyy teatterin taloudellisessa kannattamattomuudessa ja katsojamäärien vähyydessä.

— Koko teatterin organisaation johtaminen kiteytyy katsojalukuihin.