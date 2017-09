SaiPan kuuluttaja on myös pankin myyntijohtaja ja entinen Mestis-tuomari: ”Töissä heilun välillä hupiukkona, mutta hallilla pääsee purkamaan energiaa kahta kauheammin”

Kuva: Kai Skyttä

Tästä miehestä on vaikeaa olla pitämättä. Mikko Ruokosen kädenpuristus on jämäkkä, hymy leveä ja silmät kirkkaat. Äiti Anne Rautio on ylpeä pojastaan. Hän kuvailee poikaansa ulospäin suuntautuneeksi ihmiseksi, jolla on iloinen ja vilkas luonne.

Tykkään kehittää, ratkaista ja kokeilla asioita. Mikko Ruokonen

Poika on aina valmis auttamaan, ja hänen asenteensa on ennakkoluuloton. Äidin mukaan tekevät ihmiset huomataan, ja siten pojan menestys ei ole yllättänyt. Aikataulun nopeus sen sijaan on ollut pieni yllätys.

Aivan täydellisestä miehestä ei ole kyse, sillä joskus vilkas show työpaikalla meinaa lipsahtaa yli, ja vauhtia on hieman liikaakin. Alainen Riikka Mankki sanoo, että Ruokosen innokkuus kaikkea kohtaan saattaa hieman ärsyttää välillä, mutta asiasta voi sanoa suoraan.

Mankin mukaan esimies kokeilee rajoja välillä tahallaankin, mutta pomon into myös tarttuu muihin ihmisiin. Jos jollain on huono päivä, Ruokonen antaa tilaa ja hänestä saa positiivista energiaa.

Ruokosen aktiivisuus ja innokkuus on havaittu myös sosiaalisessa mediassa, jossa hänellä on paljon seuraajia.

Lätkätuomari ja ilopilleri

Imatralaislähtöinen Ruokonen on kolmekymppinen tradenomi, joka on noussut OP Etelä-Karjalan myyntijohtajaksi vastaamaan päivittäisistä pankkipalveluista ja vahinkovakuuttamisesta nuorella iällä. Johtamiskokemusta on kerääntynyt myös jääkiekkoerotuomarin roolista aina Mestis-tasolta asti.

— Olin vuoden armeijassa johtajana, mutta ei se ollut mitään verrattuna lätkätouhuun. Tuomarina joudut tekemään nopeita ja vaikeitakin päätöksiä, ja paineensietokyky kasvaa.

Ruokonen kokee olleensa ilopilleri pienestä pitäen.

— Se on jollakin tavalla persoonallisuusasia, mutta olen kai aina ollut tällainen. Kovin vähän tulee menneitä murehdittua, ja haluan katsoa koko ajan eteenpäin, Ruokonen sanoo.

Nöyryys ja positiivisuus kantavat

2009 Osuuspankkiin ensimmäistä kertaa kesätöihin astelleen Ruokosen mielestä nuoren johtajan olisi hyvä olla nöyrä, mutta samaan aikaan kuitenkin luottaa itseensä ja omiin näkemyksiinsä. Lisäksi positiivinen ja kannustava elämänasenne kantaa pitkälle.

Hän sanoo sattuneensa olemaan onnekkaasti oikeaan aikaan oikeassa paikassa useaan kertaan, ja senkin vuoksi jalkojen täytyy pysyä tiukasti maan pinnalla.

Positiivinen henki ja yhdessä tekemisen ilmapiiri nousevat esiin Ruokosen puheessa esiin tiheästi. Tiimin vetäjän tehtävä on tukea ja kannustaa, ja kun aina ei tule onnistumisia, hengenluomiselle ja tsemppaamiselle on tarvetta. Ruokonen muistuttaa, että kaikki tekevät virheitä, mutta asioita voi aina kehittää.

Nuori johtaja joutuu sietämään epävarmuutta työssään, mutta vastuun jakaminen työtiimin kesken auttaa. Ruokonen on työskennellyt nykyisessä roolissa vasta tämän vuoden, joten opittavaa on koko ajan.

— Tykkään kehittää, ratkaista ja kokeilla asioita. Kyselen paljon mielipiteitä muilta ja muodostan näkemykseni niiden pohjalta. Etenkin alkuvaiheessa epävarmuutta oli paljonkin, mutta itseluottamukseni on kuitenkin aika vahva.

Kokeilemishalun mainitsee myös alainen.

— Mikko ei ole mikään johtajatyyppinen ihminen, vaan aivan kuin yksi meistä. Hän on innoissaan aina valmis kokeilemaan asioita. Hänellä onkin sanonta, että helpommin saa anteeksi kuin luvan, Mankki naurahtaa.

Kisapuiston äänitorvi

Jääkiekkotuomaroinnin nyt jo jättänyt mies on tuttu näky edelleen jäähallilla, sillä hän kuuluttaa SaiPan kotipelejä. Sielläkin pääsee luomaan tunnelmaa, tosin vähän eri tavalla. Esiintyminen 150 hengen asiakastilaisuudessa ei jännitä, kun on tuomaroinut Mestis-pelejä ja Kisapuistossa kuulijoita on monia tuhansia.

— Töissä heilun välillä aika hupiukkona, mutta hallilla pääsee purkamaan energiaa vielä kahta kauheammin. Työpaikalla pyrkii aina viestimään jotain järkevää, mutta kuuluttaessa voi antaa mennä tunteella. Mokailua ei kannata pelätä.

Tulevaisuutta Ruokonen ei lähde ennustamaan. Perheeseen on tulossa lisäystä talvella, ja elämä on asettunut Lappeenrantaan. Juuri nyt näin on hyvä.

— Elän päivän kerrallaan ja tykkään ajatuksesta, että matkan voi aloittaa vain sieltä missä on, ei sieltä missä haluaisi olla.