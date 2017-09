Metsähanhi on pian taas sallittua riistaa, Etelä-Karjalassa lintua saa ampua ainoastaan Lappeenrannassa

Kuva: Eino Hänninen

Metsähanhia saa loka-marraskuussa metsästää osassa Kaakkois-Suomea kolmen vuoden tauon jälkeen. Lintu on ollut rauhoitettu kannan vahvistamiseksi.

Tiukan sääntelyn tarkoitus on, ettei metsähanhen toista alalajia taigametsähanhea ammuttaisi merkittäviä määriä.

Kaakkois-Suomessa ja Itä-Uudellamaalla levähtävät metsähanhet ovat pääosin runsaslukuista Venäjällä pesivää tundrametsähanhea.

— Tundrametsähanhen muuttoreitit sattuvat Kaakkois-Suomeen. Taigametsähanhen reitit menevät vähän lännempää ja ylempää, vaikka saattaahan joku niistäkin täällä olla, kertoo Kaakkois-Suomen riistapäällikkö Erkki Kiukas.

Rajat kuntarajan mukaan

Metsähanhen metsästys on sallittua kahden kuukauden ajan 15:ssä Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan kunnassa. Etelä-Karjalassa metsähanhia saa ampua ainoastaan Lappeenrannassa. Muualla metsästys on kielletty.

— Säännöksissä on jotkut rajat vedettävä, ja tässä tapauksessa ne on vedetty kuntarajan mukaan. Eiväthän metsästysseurojen, vesistöjen eikä peltojenkaan rajat noudattele kunnan rajoja, mutta säännös on säännös. Metsästäjät kyllä tietävät rajat aika tarkkaan, Kiukas toteaa.

Metsähanhen molemmat alalajit ovat sallittua riistaa. Tunnistaminen olisikin tarkkaa puuhaa.

— Tundrametsähanhella on vähän vähemmän keltaista nokassaan, mutta aika vaikeahan sitä on käytännön olosuhteissa erottaa. Taigametsähanhen saalismäärä täällä mahtuu varmaan yhden käden sormiin.

Kiukaan mukaan metsähanhi ei ole Kaakkois-Suomessa mikään merkittävä riistalintu.

— Se on harvinaista herkkua, jos joku metsähanhen saa. Määrät eivät ole olleet meillä suuria.