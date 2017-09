Lehmiä ja sikoja keskellä kaupunkia — kuntaliitokset toivat maaseudun kaupunkiin

Kuva: Jaakko Avikainen

Alueliitosten jäljiltä Kaakkois-Suomeen on muodostunut neljä vahvaa maalaiskaupunkia: Lappeenranta, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna.

Vain Salossa on enemmän peltoa kuin Kouvolassa.

Kouvolassa on 950 maatalousyritystä, Mikkelissä ja Lappeenrannassa kummassakin vajaat 500, Savonlinnassa runsaat 300.

Maatiloja, joiden päätuotantosuunta on maito, on Kouvolassa 92. Kaupungissa tuotetaan maitoa mykistävät 27 miljoonaa litraa vuodessa, mikä silti on vain 1,2 prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta maidosta.

Maito tulee kaupungista

Mikkelissä on 84 maitotilaa (päätuotantosuunta) ja maitoa tuotetaan noin 19 miljoonaa litraa vuodessa. Savonlinnassa tiloja on 58 ja tuotanto 18 miljoonaa litraa vuodessa.

Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna tuottavat kukin enemmän maitoa kuin yksikään Kaakkois-Suomen kunnista. Sen sijaan Lappeenranta jää 13 miljoonalla litrallaan Juvan, Parikkalan ja Rantasalmen taakse.

Naudanlihan tuotannon määrässä kaikki maalaiskaupungit häviävät Rantasalmelle, jossa tuotetaan 750 tonnia naudanlihaa vuodessa Kouvolan jäädessä 640 tonniin.

Lappeenrannassa on eniten sikoja

Sianlihan tuotannossa Kouvola on 1 300 tonnillaan kaakon ykkönen. Saman luokan sianlihan tuottaja on Luumäki runsaalla tuhannella tonnillaan. Lappeenrannassa tuotetaan sianlihaa runsaat 600 tonnia vuodessa.

Sikoja oli viime vuonna eniten Lappeenrannassa: 7 602. Mikkelissä oli 4 903 sikaa ja Kouvolassa 4 489.

Kouvolassa eli 548 hevosta, Mikkelissä 248 ja Savonlinnassa 211.

Savonlinnassa on peräti 1 500 lammasta, 300 enemmän kuin Rantasalmella. Kouvolassa on lampaita 1 100.

Salo on Suomen suurin maalaiskaupunki

Kouvolassa on viljeltyä maata 463 neliökilometriä. Se olisi enemmän kuin missään muussa Suomen kaupungissa tai kunnassa, ellei vuonna 2009 olisi muodostettu myös Suomen suurinta maalaiskaupunkia, Saloa. Yhdeksän maalaiskunnan ja yhden pikkukaupungin liittoon mahtuu peltoa 549 neliökilometriä.

Maapinta-alaltaan Mikkeli on yhtä suuri kuin Kouvola, mutta Mikkelissä on peltoa vain 131 neliökilometriä. Lappeenranta on alaltaan selvästi Kouvolaa ja Mikkeliä pienempi, mutta taajaan viljelty; peltoa on 209 neliökilometriä.

Kaakon maalaiskunnista viljellyin on Iitti, jossa on peltoa 129 neliökilometriä.

Imatra on vähiten maalainen

Tilaston valossa vähiten maalainen Kaakkois-Suomen kaupungeista on Imatra. Se on kahdeksikosta ainoa, joka on pinta-alaltaankin pienempi kuin Helsinki.

Maaseuduton ei ole Imatrakaan. Maatalousyrityksiä on 42, joista yhdellä päätuotantosuunta on maito, viljelyalaa on yhteensä 20 neliökilometriä.

Pinta-alaltaan vain hieman Helsinkiä suuremmassa Kotkassa on 73 maatalousyritystä joista yksi on lypsykarjatila, ja viljeltyä maata on yhteensä 26 neliökilometriä.

Hamina ja Pieksämäki ovat hyvin maaseutumaisia. Haminassa on lähes 200 maatalousyritystä ja Pieksämäellä yli 200. Viljelysalaa on kummassakin noin 70 neliökilometriä.