Kiista nukkumisesta johti veitsellä huitomiseen vastaanottokeskuksessa

Kuva: Mikko Hannula

Joutsenon vastaanottokeskuksessa asunut mies on tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen huonetoverinsa pahoinpitelystä. Syytetty oli lyönyt leipäveitsellä kohti huonekaveriaan kesäkuussa.

Syyttäjä oli vaatinut miehelle rangaistusta tapon yrityksestä, mutta Etelä-Karjalan käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Syytetty oli ärsyyntynyt, kun kolmen miehen jakamassa huoneessa oli ollut neljäs mies käymässä illalla kello 23 jälkeen. Vieras oli keskustellut yhden huoneessa asuneen miehen kanssa.

Syytetyn mielestä huoneessa olisi pitänyt olla hiljaista ja pimeää, jotta hän olisi voinut nukkua. Syytetty ja huonekaverit olivat riidelleet asiasta aiemminkin.

Toinen huoneessa asunut mies oli alkanut väitellä asiasta syytetyn kanssa, ja syytetty oli uhannut tappaa hänet. Uhrin mukaan syytetty oli hakenut kaapistaan veitsen ja alkanut tökkiä sillä häntä.

Uhri ei muista, miten oli saanut käteensä haavan. Myös hänen kaulassaan oli haava.

Mies tehosti uhkaustaan veitsellä

Syytetty myönsi pahoinpitelyn ja sanoi halunneensa pelotella huonekaveriaan. Hän oli ollut ärtynyt, koska ei ollut nukkunut moneen päivään. Tehostaakseen uhkaustaan hän oli ottanut kaapistaan veitsen ja laittanut sen huonetoverinsa kaulalle. Uhri oli tarttunut veitseen ja siirtänyt sen sivulle. Syytetyn mukaan uhri oli saanut haavan kaulaansa kääntäessään päätään äkisti.

Syytetty oli pelästynyt ja juossut käytävälle.

Oikeus hylkäsi syytteen tapon yrityksestä

Syyttäjän mielestä syytetyn on täytynyt pitää todennäköisenä, että toiminta veitsen kanssa voi aiheuttaa huonekaverin hengenlähdön.

Oikeuden mukaan kyse on ollut nopeasta tapahtumasta, jonka yksityiskohtia on vaikea selvittää. Oikeuden mielestä syytetyn kertoma tapahtumienkulku on varteenotettava vaihtoehto syytteen mukaiselle tapahtumienkululle. Sen vuoksi syyte tapon yrityksestä oli hylättävä.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hänen pitää maksaa uhrille 650 euroa korkoineen kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä 250 euroa korkoineen korvausta pysyvästä haitasta.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen.