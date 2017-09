Jonna Kina voitti pohjoismaisen palkinnon lyhytelokuvallaan foley-artisteista

Lappeenrantalaislähtöinen taiteilija Jonna Kina on voittanut parhaan lyhytelokuvan palkinnon pohjoismaisessa Nordic Panorama -kilpailussa Malmössä Ruotsissa.

Kinan ohjaaman kuusiminuuttisen elokuvan nimi on Arrangement for a Scene, ja se on kuvattu Pariisissa.

Elokuvassa kaksi foley-artistia eli äänitehostetaiteilijaa luo äänitehosteita Hitchcockin Psykon suihkukohtaukseen. Filmi on kuvattu yhdellä otolla 35-milliselle filmille.

Raadin perusteluissa mainitaan Kinan elokuvan olevan sitä, mitä lyhytelokuva parhaimmillaan on. Teosta kiitetään siitä, että jokaiseen hetkeen on tehty huolellinen koreografia ja että se hämärtää elokuvan, teatterin ja taiteen rajoja.

— Se suunniteltiin ja harjoiteltiin etukäteen tosi tarkkaan, Kina kertoo.

Kategoriassa kilpaili 28 filmiä. Palkintosumma on 7 000 euroa.

Teos on parhaillaan esillä myös helsinkiläisessä Ama-galleriassa Rikhardinkatu 1:ssä Kinan Recordings-näyttelyssä.

Tampereella asuva Kina iloitsee siitä, että hän sai voiton heti ensimmäisestä festivaalista, johon osallistui.

— Elämäni on aika liikkuvaista. Olen käynyt ala- ja yläkoulun Partalan pienessä kyläkoulussa, ja myöhemmin lähdin Savonlinnan taidelukioon. En vielä silloin tiennyt, mikä on oma lajini, mutta tiesin, että teen joko musiikkia, teatteria, elokuvaa tai kuvataidetta.

Kina on opiskellut Kuvataideakatemiassa ja valmistunut sieltä maisteriksi. Hän on opiskellut myös Aalto-yliopistossa valokuvataiteen osastolla sekä New Yorkissa ja Jerusalemissa.