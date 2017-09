Imatran Meltolaan suunnitellaan uutta ulkoilureittiä, alue on jo nykyisin lenkkeilijöiden suosiossa — ”Tavoite on, että laajennus mahdutettaisiin ensi vuoden talousarvioon”

Kuva: Joonas Tapaninen

Meltolassa Imatralla lenkkeillään ehkä jo lähitulevaisuudessa Vuoksen rantamaisemissa. Imatran kaupunkikehittämislautakunta päätti tiistaina, että kaupunki aloittaa suunnittelun ja kustannusten arvioinnin ulkoilureitin toteuttamista varten Meltolan kaupunginosassa.

Reitti on hahmoteltu kulkemaan Mellonlahden suunnasta tulevan ulkoilureitin jatkeena etelään jätevedenpuhdistamon ohi Tornatorin omistamalle siemenpuuston kasvatusalueelle ja Kyyrönkoskelle asti. Tämä osa reitistä hyödyntää olemassa olevia polkuja.

Takaisinpäin tultaessa reitti kiertäisi Vuoksen rannan tuntumassa pohjoisen suuntaan jätevedenpuhdistamolle uutta reittiä pitkin. Reitin pohjoisosassa on Mellonlahden patotie, jota Imatrankoskelle päin kulkemalla lenkki on mahdollista yhdistää laajempaan Vuoksen lenkkiin.

Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs kertoo, että uuden ulkoilureitin pituus on noin kolme kilometriä, josta uusi reittiosuus muodostaa puolet.

— Kyseessä on hyvin suosittu lenkkeilyalue. Siellä kulkee paljon ihmisiä nytkin, mutta laajennuksen myötä saadaan yhtenäinen kierros, Äikäs toteaa.

Neuvottelut Tornatorin kanssa vauhdissa

Ulkoilureitin toteuttaminen liittyy Imatran kaupungin ja Tornatorin maakauppoihin. Kaupunki osti Tornatorilta maa-alueita Saimaan saarista elokuussa. Kauppaneuvotteluissa sovittiin, että kauppahintaan sisältyy oikeus ulkoilureitin laajentamiseen Meltolan alueella.

Reitti kulkisi kolmen eri kiinteistön alueella. Näistä kokonaan kaupungin omistuksessa on jätevedenpuhdistamon tontti. Kyyrönkosken kiinteistö on yhteistä vesialuetta, jonka omistavat Imatran kaupunki, Tornator ja Timo Kekäläinen. Suvannon tontin omistaja on Tornator.

Kaupunki aikoo aloittaa neuvottelut Kyyrönkosken kiinteistön omistajan Timo Kekäläisen kanssa. Tornatorin kanssa neuvottelut ovat jo vauhdissa.

Ennen silmukkalenkin rakentamista on vielä tarpeen selvittää perustamis- sekä kunnossapitokustannukset ja tehdä arvio hankkeen kannattavuudesta.

Asemakaavan muutos ehkä tarpeen

Jos maanomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa päästään yhteisymmärrykseen reitin sijainnista sekä toteutustavasta, voi uusi ulkoilureitti olla käytössä piankin.

Ulkoilureitin sijoittaminen saattaa tosin vaatia vielä asemakaavan muutoksen, mikäli selviää, että ulkoilureittiä ei ole mahdollista toteuttaa nykyisen asemakaavan perusteella.

— Tavoite on, että laajennus mahdutettaisiin ensi vuoden talousarvioon, Topiantti Äikäs kertoo.

Paajalassakin muutoksia

Meltolan lisäksi lenkkeilijöiden tuttuihin reitteihin on tulossa muutoksia Paajalan kaupunginosassa, jossa vanha ulkoilureitti jää rakentamisen jalkoihin. Sinne suunnitteilla on uusi ulkoilureitti, joka yhdistää Paajalan ja Pässiniemen ulkoilureitit toisiinsa.

— Itä-Siitolan osalta on käyty lisäksi keskusteluja, pitäisikö valaistusta parantaa, mutta nämä ovat aina pitkässä harkinnassa olevia kysymyksiä.