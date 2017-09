Kuva: Mika Strandén

Perjantaina väki velloo kauppakeskus Isossa-Kristiinassa ja muualla Lappeenrannan keskustassa myöhään iltaan. Fashion by night, eli Muodin yö, on saanut kaupunkilaiset sankoin joukoin liikkeelle jo kymmenen kertaa aiemmin. Odotettavissa on, että tämän syksyinen tapahtuma on yhtä suosittu.

Tavaratalopäällikkö Annika Kumlin-Henttu palvelee asiakkaita kello 23:een saakka Sokoksessa. Luvassa on erikoinen ilta ja työrupeama naiselle, joka on tottunut menemään yhdeksän maissa nukkumaan.

Tapahtumana Fashion by night on Kumlin-Hentun mielestä loistava.

— Kaikki sellaiset tapahtumat ovat hyviä, jotka saavat ihmiset liikkeelle.

Sokos tarjoaa iltavirkuille shoppailijoille alennusten lisäksi meikki- ja hiustrendiesittelyä.

Harvinaisen värikästä syksyn muotia

Syksyn muotia Kumlin-Henttu kehuu tavallista värikkäämmäksi.

— Yleensä syksyllä tulee harmaata, mustaa ja viininpunaista. Nyt on paljon kirkkaita värejä, on keltaista ja punaista.

Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, muotia tihkuva yö houkuttelee liikenteeseen etenkin nuoria ja naisia. Fiilistelyshoppailu ei ole erityisemmin miesten juttu.

— Miehet tulevat vaateostoksille, kun tarvitsevat jotakin. He alkavat etsiä talvitakkia ensilumien aikaan, kun naiset voivat ostaa takkinsa jo elokuussa.

Miehiä Kumlin-Henttu kehuu entistä rohkeammiksi pukeutujiksi. He uskaltavat tarttua värikkäisiin puseroihin ja jännittäviin kuoseihin.

Myyjä pitää erottaa asiakkaasta

Kumlin-Henttu liikkuu liikkeessä ryhdikkäänä ja tyylikkäänä jakkupuvussaan.

— Minusta on itsestään selvää, että pukeudun töissä jakkupukuun. Näin asiakkaatkin erottavat heti, että olen myyjä.

Kumlin-Hentusta on hämäävää, kun kaikissa vaateliikkeissä myyjää ei erota asiakkaista.

Vapaa-ajallaan urheilullinen nainen liikkuu enimmäkseen sporttisissa asuissa. Kun Kumlin-Henttu harrastaa itse salibandya ja yleisurheilua, ja valmentaa sen lisäksi tyttären koripalloporukkaa, niin hän on on aina joko menossa treeneihin tai tulossa sieltä.

Juhliin valmistautuessaan pukeutumisen ammattilainen luottaa klassikoihin.

— Minulla on kotelomekkoja, joista saan muita asusteita yhdistelemällä kulloiseenkin tilaisuuteen sopivan asun.

Sokosta on pyöritelty Lappeenrannassa. Marks&Spencer korvasi sen kaksi vuotta sitten. Viime kesänä M&S sai lähteä, ja Sokos otti paikkansa takaisin.

Kumlin-Henttu arvelee, että Sokoksen valikoima on enemmän paikalliseen makuun.

Fashion by night, eli Muodin yö Lappeenrannan keskustassa perjantaina 29.9. Liikkeet ovat poikkeusluvalla avoinna jopa klo 23 saakka, osa klo 21.