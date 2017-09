Kuva: Markku Tissarinen

Kuuluu molskis, vesi roiskahtaa veneen laidoille, kun oudon mallinen katiska uppoaa veteen Saimaalla, Linnansaaren kansallispuiston vesillä. Kuuluu vielä kaksi molskahdusta ja kaikki kolme toisiinsa sidottua katiskaa ovat veden alla.

— Tämä on tällainen jata, eli katiskasarja. Katiskoiden välissä on kymmenen metriä ohutta köyttä ja paino, joka estää köyden nousemisen potkureihin tai uistimiin, kalamies ja näyttelijä Kari ”Hissu” Hietalahti toteaa heittäessään katiskoita veteen.

Jatan katiskat eivät ole mitä tahansa katiskoita, vaan Saimaalle suunniteltuja norppaturvallisia pyydyksiä, Saimaa-katiskoja, jotka dokumentaristi Juha Taskinen on valmistanut talven puhdetöinään. Katiskojen prototyyppi on ammattikalastaja Markku Kettusen käsialaa.

— Nämä ovat uudenmallisia kaksinieluisia katiskoja, jotka ovat keveitä ja helppoja käsitellä. Kun ammattilainen saa näillä saalista, niin kyllä se silloin harrastajaltakin onnistuu, Taskinen hymyilee.



Hissu tekee katiskan omin käsin

Miten norppakuvaajana ja dokumentaristina paremmin tunnettu Taskinen päätyi vääntelemään rautaverkkoa katiskan malliin?

— Olin jo pitkään miettinyt, miten Saimaan ihmiset saisi innostettua norpille turvalliseen katiskapyyntiin. Tiedossa on, että verkkokalastus on sekä norpille, että Saimaan uhanalaisille lohikaloille surma, eikä niillä voi harjoittaa valikoivaa kalastusta, kuten katiskalla. Viime syksynä kävin katsomassa haukiveteläisen Kettusen katiskapyyntiä, ja sain idean, josta syntyi Hyvä Katiska –hanke, Taskinen selvittää.

— Kärkiajatuksena on valmistaa hyvin pyytävä, helppotekoinen katiska ja jakaa tietoja ja vinkkejä katiskakalastuksesta Saimaan arviolta 400 000 vapaa-ajankalastajalle ja 30 000 mökkiläiselle, hän jatkaa.

Mukaan hankkeeseen Taskinen sai näyttelijä Hietalahden ja kuvaaja-editoija Markku Tissarisen. Hanketta lähti tukemaan Maj ja Tor Nesslingin –säätiö. Kolmikon tuottamia videoita on nähtävillä Hyvä katiska -Youtube-kanavalla ja Facebook-sivulla.

— Ensimmäisessä osassa Hissu teki Saimaa-katiskan omin käsin ja toisessa tehdään katiskavertailua. Muissa jaksoissa etsitään oivaa pyyntipaikkaa ja seurataan vedenalaisista kameroista kalojen käyttäytymistä katiskassa ja sen ympärillä. Kaikkiaan tietoiskumaisia jaksoja tulee kahdeksan, Taskinen kertoo.



Tarvikkeet saa parillakympillä

Saimaan vesien keskeisille norppien lisääntymisalueille annetun asetuksen mukaan veteen saa laittaa vain katiskan, jonka nielu ei veny yli 15 senttimetrin leveyteen. Kaksinieluisessa Saimaa-katiskassa tämä on ratkaistu turvalangalla ensimmäisessä nielussa.

— Yhden katiskan tekoon menee alle tunti ja tarvikkeet maksavat siinä 20 euroa, Hietalahti kertoo.

— Eli yhden kalliimman katiskan hinnalla saa viisi itsetehtyä Saimaa-katiskaa, Taskinen jatkaa.

Videon ohjeita seuraten katiskan valmistaminen on helppoa ja vinkit saa myös tarvikkeiden hankintaan. Taskisen mukaan muutamat kalaporukat ovat innostuneet valmistamaan katiskoita talkoilla, ja on niitä tehty jo myyntiinkin.



Kalaa on tullut lupaavasti

Taskinen ja Hietalahti ovat molemmat tutustuneet katiskakalastukseen vasta hankkeen myötä. Saaliiden suuruus on ollut iloinen yllätys.

— Kalastavuutta on testattu viime talvena ja parhaimmillaan kutumatikoita tuli neljästä Saimaa-katiskasta kerralla 17 kiloa. Se oli lupaavaa ja nyt olemme kesäkuusta asti etsineet ahvenparvia. Kun hyvän pinnanalaisen selkäluodon löytää, niin saalis on varma, Taskinen myhäilee.

Kokemusten perusteella hyvä katiskan paikka on joskus metreistä kiinni. Saalisvarmuutta lisää katiskoiden yhdistäminen jataksi.

— Yhdellä katiskalla pyynti voi olla vaikeaa, mutta jos on vaikka kahden tai kolmen katiskan jata, niin varmasti kuuluu riemunkiljahduksia veneestä.

Kun pienet ahvenet ja särjet sujahtavat katiskaan ne houkuttelevat sisään myös haukia, mateita ja kuhia. Lisäksi katiskalla on saatu pyydystettyä rapuja.

— Katiska toimii eräänlaisena sumppuna ja siitä on helppo päästää vahingoittumattomina joutavat ja rauhoitetut tai pienet kalat pois. Tämä on valikoivaa pyyntiä parhaimmillaan, Hietalahti iloitsee.



”Nyt on iso!”

Katiskakalastuksen saalisvarmuus perustuu hyvän katiskan lisäksi vesistön ja kalojen käyttäytymisen tuntemukseen.

— Eri vuodenaikoina kalat liikkuvat eri syvyyksissä ja kun oppii tuntemaan hyvä kalapaikat kannattaa niihin viedä katiskat jatkossakin, Taskinen opastaa.

— No nyt on iso! Hietalahti huudahtaa kun katiska nousee vedestä Tuunaansaarien suojassa.

Katiskassa uiskentelee useampi pieni ahven mukanaan iso hauki. Niistä saa jo ruokakalat yhdelle päivälle.

— Yleisin virhe on heittää katiska laiturin päästä matalikkoon ja päivitellä sitten, että ei sillä mitään saa, kun pyydys on vain limoittunut levistä. Varmaan juuri tästä syystä katiskojen maine on kärsinyt, väärä pyyntisyvyys ja huono malli, Hietalahti pohtii.



”Tuntui ihan oikealta kalastamiselta”

Useamman katiskajatan kokenut Hietalahti on urakan jälkeen sitä mieltä, että kalastaminen katiskoilla tuntui ihan oikealta kalastamiselta.

— Katiskoissa on myös se hyvä puoli, että niitä ei tarvitse käydä katsomassa joka päivä, kuten verkkoja, joissa kala kuolee nopeasti, hän toteaa.

Riittää, että katiskoilla käy kolmen tai viiden päivän välein. Silloin kalojen suomut eivät ehdi vahingoittua ja kalat voi päästää takaisin järveen.

— Yhtä kiloa isoja ahvenia kohti tulee usein kaksi kiloa pieniä. Nopeaan kasvuun ehtineet ahvenet kannattaa viskata takaisin kasvamaan ja odottaa seuraavaa kesää, kun ne ovat kasvaneet körmyniskoiksi. Pienistä ”kukkokaloista” voi valmistaa maittavan patakukon, Taskinen toteaa.

Katiskakalastus nähdään pääosalla Saimaan alueen osakaskunnista hoitokalastuksena ja niin sanottujen roskakalojen poistona. Näin ollen norpille turvallisilla katiskoilla saa useimmiten pyytää vapaasti monilla Saimaan vesillä.

— Norppaturvallisesti pyydetylle kalalle on Saimaan alueella tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää, Taskinen paljastaa.