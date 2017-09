Uransa lopettanut Matti Mononen opastaa IPV:n pesäpalloilijoita ja tähtää seiväsvalmentajaksi – Pieni tytär auttanut sopeutumaan arkeen ilman urheilua

Kuva: Marleena Liikkanen

Uransa kesällä lopettanut Matti Mononen on aloittanut työt Superpesiksen IPV:n fysiikkavalmentajana. Mononen kertoo, että hän suunnittelee joukkueelle pääasiassa nopeus- ja ponnistusharjoituksia.

— Teen heille treeniohjelmaa sille puolelle ja jeesailen niissä jätkiä. Minulta löytyy siihen puoleen hyviä treenejä.

Mononen kertoo vetäneensä IPV:n pelaajille harjoituksia aiemminkin muun muassa viime talvena. Tuolloin oli puhetta, että mies voisi olla joukkueen harjoittelussa mukana enemmänkin.

— Sanoin, että olen käytettävissä. Siitä se pikkuhiljaa lähti.

Yhteistyötä on tarkoitus tehdä ainakin kevääseen saakka.

— Katsotaan sitten, mikä on meininki. Roolini on vielä pieni. En ole kokonaan vastuussa fysiikkapuolesta.



Toiveissa seiväshyppääjien valmentaminen

Jatkossa Mononen näkisi itsensä mieluusti täyspäiväisenä valmentajana ja sen eteen hän on tekemässä töitä. Ensi vuonna miehen tarkoituksena on aloittaa entisille urheilijoille suunnattu ammattivalmentajatutkinto.

Valmistumisen jälkeen suunnitelmissa on ainakin fysiikkavalmennus kenties omalla toiminimellä.

— Tietenkin, jos halukkaita yleisurheilun puolelta löytyy, olisi hieno valmentaa seiväshyppääjiä. Siitä minulla ainakin on vuosien kokemus, kolminkertainen SM-kultamitalisti naurahtaa.

Seiväsvalmennusta Mononen on jo aloitellut. Hän kertoo käyneensä seuraamassa Lappeenrannan Urheilu-Miesten Venla Peltolan harjoituksia kesällä. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa talven aikana.

— Olen pyrkinyt pitämään itsenikin hyvässä kunnossa. Se helpottaa valmennushommia, kun pystyy näyttämään, Mononen kertoo ja sanoo olevansa yhä ainakin viiden metrin kunnossa.

— Sellainen taso pitää aina pitää. Olkapää vain sellainen, että sitä pitää varoa.

Kuva: Kalle Sipiläinen



Viisiviikkoinen tytär pitää kiireisenä

Mononen lopetti pitkän seiväsuransa viime kesänä. Hän kertoo, että kesä meni vielä helposti, mutta syksyn tullen kaipuu kilpaurheilijan elämään on alkanut nostaa päätään.

— Aika tyhjä olo on ollut. Urheilu on ollut iso juttu elämässä. Vähän sitä miettii, että mitäs nyt tehdään, kun ei uusi harkkakausi alakaan, Mononen sanoo.

— Tavallaan tekisi mieli treenailla enemmänkin, mutta lopettamispäätös oli hyvä. Joka paikassa on pientä vikaa ja varsinkin olkapäät ovat sellaisessa kunnossa, ettei oikein pysty harjoittelemaan.

Treenityhjiöön alkava valmentajan ura on tuonut hyvää täytettä.

— Kun olen käynyt katselemassa seivästreenejä, valmentamisesta on saanut samaa innostusta kuin itse hyppäämisestä.

Sopeutumisessa arkeen on auttanut myös nyt viiden viikon ikäinen tytär.

— On ollut uutta ihmettelemistä. Aika on mennyt nopeasti, kun on paljon touhunnut hänen kanssaan.