Kuva: kai skyttä

Jääkiekkojoukkueiden kesäharjoittelu on ollut kiekkopiirien keskustelunaiheena viime aikoina. Osa asiantuntijoista pitää suomalaiskiekkoilijoiden yleissopimuksen mukaista kesälomaa liian pitkänä. Etenkin pelaajayhdistyksessä sen sijaan lomajaksoa pidetään tärkeänä.

Nyt osaa keskusteluun ottaa SaiPan maalivahti Frans Tuohimaa, joka ottaa kantaa kiekkoilijoiden kesäharjoitteluun tuoreimmassa blogikirjoituksessaan.

Tuohimaan mielestä taukoa joukkueharjoittelusta tulisi pitää siitä lähtien, kun pelit keväällä päättyvät.

— Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tätä taukoa voisi olla aina siitä päivästä lähtien, kun edellinen kausi loppuu aina elokuulle asti, jolloin kokoonnutaan taas koko joukkue yhdessä, Tuohimaa kirjoittaa.

Lepolomaksi Tuohimaa ei kiekkoilijan kesää ole esittämässä. Kesän jälkeen joukkuetreeneihin pitäisi palata rautaisessa kunnossa.

— Eli jos pelaaja ei olekaan elokuussa harjoituksiin saapuessa vaadittavassa kunnossa, voitaisiin sopimus pahimmassa tapauksessa purkaa.



Yksilön tarpeet etusijalle

Syy Tuohimaan avaukseen on siinä, että hänen mielestään yksilöharjoittelulla saatavat tulokset ovat parempia kuin joukkueharjoituksissa. Omatoimisesti jokainen voi keskittyä kehittämään omia heikkouksiaan.

— Joukkueen yhteisissä harjoituksissa on lähes mahdotonta optimoida yksilön tarpeiden mukainen harjoittelu.

Joukkueiden yhteiset kesäharjoitukset eivät muutenkaan saa varauksettomia kehuja.

— Liian usein ainakin kotimaisen kiekkoilun kesäharjoittelussa törmätään ilmiöön, jossa harjoitellaan liian paljon ja liian kovaa ilman minkäänlaista rytmitystä, Tuohimaa sanoo.

— Monesti myös pyritään kehittämään kaikkia fyysisiä ominaisuuksia yhtä aikaa, eikä tiettyjen kehityskohteiden optimaalista kehittämistä pystytä tekemään. Maratonharjoittelu ei tue lihasmassaharjoittelua ja toisinpäin.



Harjoitustietoa pelaajille

Aivan kylmiltään Tuohimaa ei jääkiekkoilijoita omatoimiseen kesään patistaisi. Siihen on syynä monen kiekkoilijan huono tietämys harjoittelusta.

— Edelleen on aivan liikaa pelaajia, joilla ymmärrys oikeanlaisesta harjoittelusta on luokkaa nolla. Tähän on tosin syynä tämän hetkinen harjoittelukulttuuri. Junioreista lähtien pelaajat totutetaan siihen, että mitään ei tarvitse itse tehdä, kun aina on joku, joka teetättää.

Toisessa ääripäässä ovat Tuohimaan mukaan pelaajat, jotka tietävät omatoimisesta harjoittelusta lähes kaiken ja palkkaavat henkilökohtaisia valmentajia avukseen.

Tuohimaa sanoo itsekin sortuneensa huonoon harjoitteluun tietämättömyyttään.

— Ensimmäinen (omatoiminen kesä) meni opettelussa. Liian usein mietin, mitä en ole tehnyt ja mitä olen tehnyt ajattelematta, mitä oikeasti tarvitsen. Tein yksittäisiä harjoitteita jollekin ominaisuudelle, jota en nyt ollut vähään aikaan tehnyt, kun olisi pitänyt keskittyä kunnolla yhteen ja tehdä se täydellisesti.

Lue Tuohimaan blogikirjoitus täältä.