Kolumni: Netflix syrjäytti dvd:n, mutta ei korvannut hypistelyn riemua

Kuva: kai skyttä

Taidan olla jonkin sortin keräilijäsielu. Parempaakaan selitystä en keksi tavaramäärään, joka komeroista ja häkkivarastosta hyökkää silmille näin syksyisen suursiivouksen aikoihin. Ja mistäänhän ei raaskisi luopua, ei vaikka seinät alkavat lähestyä toisiaan.

Kokoelmani arvo on tänä päivänä rahallisesti olematon.

Tuoreimman inventaarion aikana hätkähdin siitä, kuinka paljon keräilyn kohteita minulla on vuosien mittaan ollut: sarjakuvat, postimerkit, lehtileikkeet, pelikortit... Suurin saalis on kuitenkin kertynyt elokuvissa, joita eri tallennemuodoissa — ensimmäkseen dvd-formaatissa — on kokoelmassani yli 1 200.

Kilpailukykyinen valikoima aika monelle nykyvideovuokraamolle, uskallan väittää.

15 vuotta sitten dvd tarjosi vhs-ajan lapselle tajunnanräjäyttäviä elokuvaelämyksiä upealla kuvanlaadulla. Nyt se on kuihtunut tallennemuotona lähes muinaisreliikiksi. Sen syrjäytti ensin toinen levyformaatti blu-ray, kunnes suuret datansiirtonopeudet mahdollistanut 4G-tekniikka rymisteli kännyköihin ja kotikatsomoihin mullistaen tavan, jolla katsomme ja kulutamme elokuvia.

Netflix ja muut suoratoistopalvelut näkivät tilaisuutensa ja kuluttajat huomasivat, että tämähän se on helppoa ja hauskaa. Fyysisten tallenteiden kysyntä romahti.

Kokoelmani arvo on tänä päivänä rahallisesti olematon. Voisin kärrätä aarteeni kirpputorille, mutta en saisi koskaan vastinetta niille sadoille tonnikalapurkeille, jotka jäivät syömättä, kun rahat ohjautuivat ulkomaisten verkkokauppojen tileille.

En myöskään voisi koteloa hypistellessäni tuntea uudelleen sitä riemua, jonka hyvän leffan löytäminen polkuhintaan marketin alelaarista tuotti silloin joskus pennittömälle cinefiilille.

Tunnesidettä esineisiin on vaikea selittää ja vielä vaikeampi muotoilla kuulostamaan järkevältä. On kuitenkin aivan eri asia pitää jotain kädessään kuin navigoida nettiselaimella artikkeleita verkkovirrasta. Minulle siinä on kyse myös arvostuksesta taiteenlajia kohtaan.

Lohtua voin hakea siitä, että vinyylilevy ja c-kasettikin kokivat renessanssin. Vielä joskos joku maksaisi sievoisen summan levyistäni. Mutta enhän minä niistä luovu, kiusallanikaan.

Joonas Tapaninen