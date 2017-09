Ketterän kausi Mestiksessä alkaa perjantaina — Tällaisia ovat imatralaisten vastustajat

Kuva: Timo Seppäläinen

Mestis on kovasti toisennäköinen sarja kuin se oli vielä viisi vuotta sitten. Liigan laajentaminen ja Jokerien KHL-kuvio johtivat siihen, että kolme Mestiksen kestomenestyjää Vaasan Sport, Kouvolan KooKoo ja Mikkelin Jukurit saivat kabinettikutsun Liigaan.

Seuraavaa kutsua saataneen vielä tovi odottaa, ellei Espoossa saada seura- ja raha-asioita oikenemaan.

Savonlinnan Pallokerho oli viime kaudella Mestiksessä suorastaan ylivoimainen. SaPKo voitti runkosarjan, eikä hävinnyt puolivälierissä, välierissä ja loppuotteluissa peliäkään. Loppuotteluvastustajana SaPKolla oli Kiekko-Vantaa, kolmanneksi tuli pronssipelin voittanut Espoo United.

Suomi-sarjasta Ketterälle tuttuja joukkueita ovat RoKi Rovaniemeltä ja Iisalmen Peli-Karhut. Molemmat joutuivat ensimmäisen Mestis-kautensa päätteeksi karsimaan sarjapaikastaan. RoKi karsi kaksi kautta sitten Ketterää vastaan ja IPK oli viime kauden päätteeksi mukana karsintasarjassa.

Jos oli SaPKo viime vuonna selkeä ykkönen, niin Mestiksen häntäpäässä oli sitäkin tiukempaa. IPK jäi viimeiseksi 56 pisteellä, iisalmelaisten yläpuolella olivat tasapisteissä 65 pisteellä JYP Akatemia, Hokki ja RoKi. Karsintasarjan välttämiseen vaadittiin keskimäärin 1,4 pistettä/ottelu. Parina edellisenä kautena kuiville on päässyt reilun pisteen/ottelu -vauhdilla.



Tällaisia ovat Mestiksen joukkueet

Mestistä pyöritetään nykyisin pääasiassa osakeyhtiöpohjaisesti. Kahdestatoista joukkueesta kymmenen taustayhtiönä on osakeyhtiö, vain Iisalmi ja Ketterä toimivat edelleen yhdistyspohjaisesti.

Mestiksen suurin halli on Espoo Unitedin käytössä. Katsomokapasiteetti on runsaat 7 000 katsojaa. Pienin halli on Lempäälän kiekolla, 800 katsojaa.



Espoo United

Toimitusjohtaja Olli Aro, urheilutoimenjohtaja Petri Pakaslahti.

Päävalmentaja Niko Marttila, valmentaja Timo Hirvonen, maalivahtivalmentaja Ilari Näckel.

Jäädytetyt pelinumerot: Ei jäädytettyjä pelinumeroita.

Hallin koko: 7 017 katsojapaikkaa.

Perustettu: 2016.



Hermes (Kokkola)

Puheenjohtaja Hannu Myllymäki, urheilutoimenjohtaja Pasi Tuukkanen.

Päävalmentaja Antti Karhula, valmentaja Lasse Pirjetä, maalivahtivalmentaja Jens Friis.

Jäädytetyt: 1 Tapio Salo, 7 Tuomo Valavaara, 9 Eino Pollari, 23 Jani Uski, 91 Jouni Kalliokoski

Hallin koko: 4200.

Perustettu: 1953.



Iisalmen Peli-Karhut

IPK:n puheenjohtaja Mika Salonen, toiminnanjohtaja Jarmo Ylisipola.

Päävalmentaja Janne Sinkkonen, joukkueenjohtaja Risto Kurkinen.

Jäädytetyt: 5 Pekka Huttunen (käyttöoikeus Otto Huttusella), 24 Risto Kurkinen, 25 Jarmo Ylisipola.

Hallin koko: 1358.

Perustettu: 1966.



Jokipojat (Joensuu)

Puheenjohtaja Jarkko Immonen, urheilutoimi Jouni Varis ja Mika Martikainen.

Päävalmentaja Jouni Varis, valmentaja Ville Väänänen, maalivahtivalmentaja Arto Pyykkö.

Jäädytetyt: 1 Tapio Pohtinen, 9 Hannu Kapanen, 15 Lauri Mononen, 25 Markku Kyllönen.

Hallin koko: 4800.

Perustettu: 1953.



Ketterä (Imatra)

Puheenjohtaja Mikko Partanen, urheilutoimenjohtaja Turkka Partanen.

Päävalmentaja Matias Lehtonen, valmentaja Pauli Levokari, maalivahtivalmentaja Petteri Koskinen.

Jäädytetyt: 9 Jose Pekkala, 10 Ole Renlund, 24 Jari Lippojoki.

Hallin koko: 1200.

Perustettu: 1957.



KeuPa HT (Keuruu)

Puheenjohtaja/toimitusjohtaja Anders Pekkanen, joukkueenjohtaja Markus Lahtinen.

Päävalmentaja Mikko Heiskanen, valmentaja Niko Härkönen, valmentaja/fysioterapeutti Kari Rautakorpi.

Jäädytetyt: 13 Kari Rautakorpi.

Hallin koko: 1100.

Perustettu: 1995.



Kiekko-Vantaa

Puheenjohtaja Kalevi Helppolainen, toimitusjohtaja Kai Sointu.

Päävalmentaja Pasi Arvonen, valmentaja Tony Virta.

Jäädytetyt: 7 Jukka Hakkarainen, 10 Petri Pitkäjärvi, 39 Antti Niemi.

Hallin koko: 2004 (kaikki istumaan).

Perustettu: 1994.



LeKi (Lempäälä)

Puheenjohtaja Jukka Laakso, toimitusjohtaja Markku Hyväri.

Päävalmentaja Miikka Kuusela, valmentaja Juha Selin.

Jäädytetyt: 5 Vesa Papinsaari, 8 Risto Mikkola, 17 Markku Joensuu, 19 Kari Virtanen.

Hallin koko: 800.

Perustettu: 1955.



Peliitat (Heinola)

Puheenjohtaja Jussi Varjo, urheilutoimenjohtaja Pekka Saittakari.

Päävalmentaja Santeri Heiskanen, valmentaja Jani Keinänen, maalivahtivalmentaja Santeri Matikainen.

Jäädytetyt: 1 Seppo Vartiainen, 16 Marko Nyman, 19 Vesa Welling, 19 Hannu Silvennoinen, 27 Steve MacDonald.

Hallin koko: 2975 (1500 istumaan/1475 seisomaan).

Perustettu: 1969.



RoKi (Rovaniemi)

Puheenjohtaja Seppo Kukkola, urheilutoimenjohtaja ja manageri Jani Mikkola.

Päävalmentaja Petri Karjalainen, valmentaja Benjamin Laurinkari, maalivahtivalmentaja Juha Soronen.

Jäädytetyt: 17 Jani Mikkola.

Hallin koko: 3500.

Perustettu: 1979.



SaPKo (Savonlinna)

Puheenjohtaja Vesa Kutvonen, toimitusjohtaja Petri Karppanen.

Päävalmentaja Pasi Räsänen, maalivahtivalmentaja Jarmo Myllys.

Jäädytetyt: 2 Paavo Tirkkonen, 3 Jyrki Turunen, 5 Ahti Ruohoaho, 10 Raimo Turkulainen, 22 Pekka Tirkkonen, 35 Jarmo Myllys.

Hallin koko: 2833.

Perustettu: 1929.



TUTO Hockey (Turku)

Puheenjohtaja Tuomas Haanpää, urheilutoimenjohtaja Elmo Aittola.

Päävalmentaja Miika Elomo, valmentaja Marko Kiprusoff, maalivahtivalmentaja Tommi Virtanen.

Jäädytetyt: 1 Urpo Ylönen, 4 Seppo Lindström.

Hallin koko: 3000 (kaikki istumaan).

Perustettu: 1988.