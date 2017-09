Kesämäen koulu kasvaa sisäpihalle ja piha sekä parkkipaikat laitetaan uuteen uskoon

Kesämäen yhtenäisperuskoulun peruskorjaaminen ja laajentaminen tuo lähes 60 vuotta sitten valmistuneen koulurakennuksen lähemmäs uuden opetussuunnitelman vaatimuksia.

Koulurakennuksen perusparannuksen yhteydessä on tarkoitus rakentaa uutta, osittain avointa tilaa, mutta niin, että nykyinen rakennus otetaan huomioon. Koulun toiveena on joustava oppimisympäristö, jossa on monikäyttöisiä ja muunneltavia tiloja.

Kesämäen koulu on rakennettu vuonna 1957, eikä siihen ole sen jälkeen tehty kattavaa peruskorjausta. Koulun korjaus on yksi Lappeenrannan kaupungin investointikohteista. Hankkeelle on varattu vuosille 2017—2019 yhteensä 8,2 miljoonaa euroa.

Koulun uutta tilaa soviteltiin asemakaavan muutoksessa kahteen paikkaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa se sijoittuu vain koulun sisäpihan puolelle ja toisessa vaihtoehdossa sekä sisäpihalle että Kapteeninkadun puolelta löytyvän olevan juhlasalin kylkeen. Ensimmäisen vaihtoehdon kustannukset ovat 12,2 ja toisen 12,6 miljoonaa euroa

Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelu, kaupunkikuvatyöryhmä sekä hanketyöryhmä linjasivat, että asemakaavatyötä jatketaan vaihtoehto 1:n pohjalta, jossa laajennusosa sijoitetaan vain koulun sisäpihan puolelle. Kaupunkikuvatyöryhmän mukaan tämä vaihtoehto muun muassa säilyttää koulun julkisivun ja tyylin kaupunkikuvallisesti ja rakennushistoriallisesti hyväksyttävänä.

Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy laajennusosa LVI-konehuonetta varten itäsiiven eteläpäätyyn.

Osa puistoalueesta muuttuu parkkipaikaksi

Uusi asemakaava muuttaa myös koulun parkkipaikkoja. Tällä hetkellä koulun käytössä on paikoitusalue Kapteeninkadun katualueella, minkä lisäksi epävirallisena paikoitusalueena on toiminut koulun ja hautausmaan välinen puistoalue.

Parkkipaikat sijoittuvat uudessa asemakaavassa Kapteeninkadun jo rakennetulle paikoitusalueelle (noin 14 paikkaa) sekä uudelle paikoitusalueelle, joka rakennetaan koulun länsisiiven viereiselle puistoalueelle (noin 36 paikkaa). Uusien parkkipaikkojen myötä autoja ei tarvitse enää parkkeerata koulun ja hautausmaan väliselle puistoalueelle.

Myös seurakuntayhtymän työntekijät ja asiakkaat voivat käyttää kouun uutta paikoitusaluetta, koska heidän käyttötarpeensa on lyhytaikaista ja painottuu viikonvaihteisiin.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus koulun tontilla on 4 900 kerrosneliömetriä ja pinta-ala 7 000 neliötä.

Kaavamuutoksessa pinta-alaksi muodostuu 7 254 neliötä ja rakennusoikeudeksi yhteensä 7455 kerrosneliötä. Suunnittelualueen rakennusoikeus kasvaa siten 2 555 kerrosneliömetrillä.