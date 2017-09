Joutsenolainen rekkakuski Timo Sokura saa säännöllisesti teatterinjohtajalle tarkoitettuja soittoja — Työsuhdekohu ei ole vielä lisännyt puheluita

Kuva: mIKA sTRANDÉN

Lappeenrannan kaupunginteatterin johtaja Timo Sokura on ollut kaupungin puhutuin mies viime päivinä. Kohu alkoi, kun toimialajohtaja Tuija Willbergin esitys kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle tuli julki.

Willberg esittää, ettei Sokuran määräaikaisen työsopimuksen optiovuosia käytettäisi, vaan teatterille alettaisiin etsiä uutta johtajaa.

Etelä-Saimaa kertoi Willbergin esityksestä viime viikolla. Maanantaina Timo Sokura kertoi Etelä-Saimaassa halustaan jatkaa teatterin johdossa.

Teatterinjohtajan täyskaima, joutsenolainen Timo Sokura on seurannut tapausta mielenkiinnolla. Työkseen teollisuuden raaka-aineita ajoneuvoyhdistelmällä kuljettava Sokura kertoo saaneensa vuosien aikana runsaasti teatterinjohtajalle tarkoitettuja puheluita.

— Siitä lähtien, kun kyseinen teatterinjohtaja valittiin aikoinaan, puhelinsoittoja on tullut aika ajoin. Usein viikonloppuiltaisin ihmiset soittelevat ja esittäytyvät esimerkiksi vanhoiksi koulukavereiksi ja kysyvät, muistanko heidät.

Kieltävää vastausta seuraa yleensä vuolas pahoittelu.

Asiakaspalautetta teatterin toiminnasta tai ohjelmistosta Timo Sokuralle ei ole tullut.

— Ei ole tullut palautetta. He ovat sellaisia normaaleja suomalaisia ihmisiä, jotka ovat soitelleet.

Viime viikolla alkaneen kohun aikana puheluita ei ole vielä tullut, vaikka Sokura on sellaisia jo osannut hieman odotellakin.

— Mietinkin, että tämän tiimoilta saattaa alkaa puheluita taas tulla. Edellisestä puhelusta on kuitenkin jo noin kuukausi aikaa.

Kaimastaan poiketen Timo Sokura ei tunnustaudu teatterin ystäväksi.

— En ole teatterimiehiä. Kouluaikoina muistaakseni viimeksi olen oikeassa teatterissa käynyt, Sokura nauraa.

Teatterinjohtaja Sokuran tapaus on herättänyt vilkasta keskustelua Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Verkkokeskusteluissa Sokuran sopimuksen jatkaminen on saanut paljon kannatusta, mutta myös vastustajia on. Miehen jatkon puolesta on alettu kerätä nimiä nettiaddressiin.

Myös Joutsenon Timo Sokura on seurannut tapausta.

— Onhan tuo vähän kummallinen asia. En usko, että siihen kummempaa miestä löytyy jatkamaan. Jos ei ihmisiä teatteri kiinnosta, ei sitä yksi mies pysty parantamaan.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää Willbergin esityksestä ja teatterinjohtaja Timo Sokuran sopimuksen optiovuosien käyttämisestä keskiviikkona.