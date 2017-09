Uutisanalyysi: Voiko Hyväristönmäen asukkaita moittia heidän tekemistään valituksista? Kukaan ei halua jätevedenpuhdistamoa naapuriinsa

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamo olisi Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan mukaan valmis rakennettavaksi. Lautakunnassa hyväksytty asemakaava on se paperi, joka aikanaan mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen kuuden kilometrin päähän Lappeenrannan keskustasta rakennettavalle jätevedenpuhdistamolle.

Puhdistamon rakentamisen aloittamiseen on kuitenkin vielä matkaa ja mutkia.

Asemakaava tulee jossain vaiheessa valtuuston päätettäväksi. Tosin vaikka valtuusto asemakaavan hyväksyisikin ja puhdistamo saisi rakennusluvan, Hyväristönmäestä ei siltikään ala kuulua rakentamisen ääniä.

Ennnen rakennusluvan myöntämistä pitää ratkaista maanomistuksellisesti kysymykset. Alueen maanomistajat eivät ole suostuneet myymään vapaaehtoisesti maitaan kaupungille.

Lisäksi Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on käsittelyssä valitukset viime vuonna hyväksytyistä Hyväristönmäen osayleiskaavasta ja ympäristöluvasta. Niiden pitää saada lainvoima, ennen kuin myös asemakaavasta tulee lainvoimainen.

Viime viikolla hyväksytystä asemakaavastakin voi tehdä valituksen tai valittaa aikanaan hallinto-oikeuden tulevista päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Muuallakin jätevedenpuhdistamoista on valitettu

Hyväristönmäen alueen asukkaat ovat vastustaneet jätevedenpuhdistamon tuloa alueelleen. Hanhijärven ja lähikylien kyläyhdistys sekä kyläyhteisöt ovat olleet tiukasti sitä mieltä, ettei asukkaiden näkökantoja edes ole huomioitu suunnittelussa eikä nyt valmistunut asemakaava ratkaise heidän ongelmiaan.

Hyväristönmäellä tuskin luetaan helpotuksesta huokaisten kaupungin antamia vastineita asemakaavan lausuntoihin ja mielipiteisiin. Vastineet toistavat sitä, mitä asukkaat ovat kuulleet aikaisemminkin: haitat minimoidaan, ja valtuusto on vuonna 2014 päättänyt Hyväristönmäen Lappeenrannan uudeksi jätevesien käsittely- ja purkupaikaksi. Piste.

Jätevedenpuhdistamosta valittaneet lappeenrantalaiset eivät ole erityistapauksia.

Mikkelissä rakennetaan parhaillaan uutta jätevedenpuhdistamoa kallion sisään, ja samalle alueelle ollaan rakentamassa muun muassa biokaasulaitosta.

Nykyisen kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikanen (vihr.) muistaa, kuinka jätevedenpuhdistamoa suunniteltaessa muun muassa poistoputken sijoittaminen sai ihmiset varpailleen, varsinkin ne, jotka omistavat kiinteistöjä poistoputken lähellä. Samoin itse laitoksen sijainnista tehtiin valituksia.

Mikkeli sai lainvoimaiset päätökset jätevedenpuhdistamolleen, ja rakentaminen on ollut käynnissa reilun vuoden verran. Valmista on 2020.

Laskeeko omaisuuteni arvo?

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon lähellä olevat asukkaat ovat huolissaan omaisuudestaan. Kuinka paljon oman kodin arvo alenee, kun naapurustoon tulee kenties hajua, melua ja teollisuuslaitos, joka ainakin nimensä puolesta on epämiellyttävä?

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamoa on kaavailtu paikkaan, jossa on nykyisin metsää. Alueen asukkaiden mielestä kulttuurimaisema rikkoutuu ja ulkoilumaastot tuhoutuvat. Puhdistamolle rakennettava uusi tie tietää lisää liikennettä ja sen myötä asukkaiden mielestä melua, pölyä ja liikenneriskejä. Hyväristönmäessä haluttaisiinkin, että jätevedenpuhdistamo rakennettaisiin Kukkoroinmäkeen, jossa on jo muutakin jätteenkäsittelyä eikä asutusta niin lähellä.

Muutamat, varsinkin keskustalaiset kaupunginvaltuutetut ovat myös alkaneet viittilöidä Kukkoroinmäen suuntaan, mutta tähän mennessä siirtoehdotukset on äänestetty nurin muun muassa kustannussyistä.

Kuka tahansa voi asettua hyväristönmäkeläisten asemaan: mitä itse ajattelisit, jos naapuriisi kaavailtaisiin jätevedenpuhdistamoa. Ottaisitko sen avosylin vastaan vai sapettaisiko suunnitelma?

Hyväksyessään jätevedenpuhdistamon asemakaavan Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta joutui punnitsemaa, kumpi painaa vaakakupissa enemmän: Lappeenrannan kokonaisetu vai Hyväristönmäen asukkaiden ennakoimat haitat.

Parasta olisi, jos vastakkaiset näkemykset voitaisiin sopia edes jollain tasolla yhteisen pöydän ääressä. Jos osapuolet eivät kuule toisiaan, suomalaiseen systeemiin kuuluu se, että asian voi antaa ratkaistavaksi ulkopuoliselle osapuolelle.

Valitukset voivat viivyttäää hankkeita vuositolkulla. Mutta se on demokratian hinta.