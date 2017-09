Saimaan sinilevätilanne normaalin syksyinen: ”Näppituntuma on se, että parempi vuosi kuin edellinen”

Kuva: Juhana Nyman

Saimaalla ei ole ollut viileästä kesästä johtuen sinilevää aiempien vuosien tapaan. Tutuissa ongelmapaikoissa sitä voi olla kuitenkin pitkälle syksyynkin.

Limnologi Marja Kauppi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta (ELY) sanoo, että läntisellä Pien-Saimaalla perinteisesti on tehty levähavaintoja pitkälle syksyyn asti.

— Sunisenselälle esimerkiksi on ominaista, että levää on syksylle asti. Se on hyvin tyypillistä. Siellähän oli leväesiintymä talvellakin vuonna 2008, kun jään alla kukinta kesti seuraavan vuoden maaliskuuhun.

Rehevöitymisen ehkäisemiseksi on tehty töitä rakentamalla esimerkiksi Kivisalmen pumppaamo, jonka kautta vesi vaihtuu.

— Vesistö ei ole hyvässä tilassa, ja vedenlaatu on ollut tyydyttävällä tasolla tyydyttävän alarajan tuntumassa. Vesi on kirkasta, valo riittää ja sinilevä on hyvä kilpailija. Tilanteen kehittymistä täytyy seurata, mutta ei levää kuitenkaan mitenkään runsaasti ole, Kauppi toteaa.

Kesä oli viileä, ja sen johdosta myöskään levät eivät ole päässeet rehottamaan.

— Viileä sää ei ole leväkukinnoille kovin otollista aikaa, mutta toki ei sen tarvitse aina ollakaan hellevettä. Viime vuonna karuissakin järvissä oli esiintymiä, ja valuma-alueilta tuli valumia, limnologi Matti Vaittinen Saimaan ympäristö- ja vesikeskuksesta sanoo.

Yleinen tuntuma on se, että viime vuodesta tilanne on parantunut.

— Me olemme omien näytteiden, havaintojen ja meille tulleiden yhteydenottojen varassa, ja näppituntuma on se, että huomattavasti parempi vuosi tämä on kuin edellinen, Vaittinen jatkaa.

Mökkiläisille Kaupilla on muistutus.

— Jos levää on vielä silminnähden, ei kannata heittää vettä kiukaalle, jotta ei joudu hengittämään höyryä.