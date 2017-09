Kuva: Kanerva Jalarvo

Ruokolahden liikuntahalli täyttyy oppilaiden äänistä. Marraskuussa esitettävän koululaisoopperan Ihmepoika A:n harjoitukset ovat täydessä vauhdissa.

Musiikin opettaja Tarja Tiilikainen kokoaa Ruokolahden koulun 5-6-luokkalaiset isoksi ryhmäksi hallin lattiaan maalatulle punaiselle viivalle. Se toimii näyttämön reunana. Musiikki alkaa soida cd-levyltä ja 60-päinen koululaiskuoro kysyy kuuluvalla äänellä, miksi heiltä aina leikataan.

— Ihmepoika A:ssa on mukana 13 laulua, jotka on jo harjoiteltu oppilaiden kanssa. Viime viikolla aloitimme harjoitukset liikuntahallissa. Tässä vaiheessa treenaamme esityksen näyttämöllepanoa, Tiilikainen kertoo.

Ilmaisutaidon opettaja Sofia Räsäsen mukaan Ihmepoika A:ssa on paljon joukkokohtauksia, mikä vaatii kohtausten etukäteissuunnittelua.

— Esityksessä liikutellaan paljon isoja joukkoja, mikä on haastavaa.



Genret vaihtelevat oopperasta räppiin

Ihmepoika A on rap-artisti Kalle ”Paleface” Miettisen kirjoittama osallistava ooppera koululaisille. Esityksen on säveltänyt Timo Hietala.

Koululaisooppera käsittelee erilaisuutta ja monikulttuurisuutta. Se kertoo tarinan pienestä pakolaispojasta, joka saapuu yksin Suomeen. Poika on saanut isältään maagisen soittimen, jolla on mahdollista pysäyttää aika. Koulussa hän kohtaa koulukiusaajan ja suomalaiset ennakkoluulot.

Ihmepoika A sai kantaesityksensä Helsingin Kaisaniemen ala-aste Alminsalissa viime huhtikuussa. Syksyllä teosta esitetään 20 koulussa kiertueella, joka alkaa 9. lokakuuta Seinäjoelta.

Ihmepoika A on järjestyksessään 7. kansallisoopperan tilaama koululaisooppera. Tarja Tiilikainen kertoo, että Ruokolahden koululla on ollut tavoitteena osallistua koululaisoopperan tekoon jo parin vuoden ajan, kunnes hakemus laitettiin viime syksynä.

— Kävimme katsomassa esityksen Helsingissä, ja olimme innoissamme. Musiikki on monipuolista ja genret vaihtelevat oopperasta räppiin, Räsänen jatkaa.



Oppilaat esiintyvät yhdessä ammattilaisten kanssa

Ruokolahden koululaiset esittävät Ihmepoika A:n Imatran kulttuuritalo Virrassa 22. marraskuuta. Tällä hetkellä koululaisilla on harjoituksia yhteensä neljä tuntia viikossa.

— Pääsemme harjoittelemaan Virran näyttämölle vain kahtena päivänä. Töitä on vielä paljon, mutta selviämme kyllä, Räsänen sanoo.

Ihmepoika A toteutetaan yhdessä ammattilaisten kanssa. Esityksessä 5. ja 6.-luokkalaisten sekä 8. luokan musiikkiteatteriryhmäläisten kanssa esiintyy kolme kansallisoopperan laulajaa. Lokakuussa oppilaiden kanssa tulee työskentelemään myös ohjaaja Riikka Oksanen.

— Kaikki oppilaat ovat olleet hyvin mukana projektissa. Laulut ovat mukaansatempaavia ja koulun käytävillä jo kuulee, että jotkut laulelevat niitä jo ihan huomaamattaan, Tiilikainen ja Räsänen kertovat.



”Olen saanut tosi hienoja uusia kokemuksia”

Ihmepoika A:n nimiroolissa nähtävä 6-luokkalainen Oili Oinonen kuvailee koululaisoopperaa hienoksi kokemukseksi. Oopperan kirjoittanutta Palefacea Oinonen ei ole kuunnellut, mutta hän kertoo, että räppäriin on tutustuttu musiikkitunneilla.

— Tykkään teatterista ja laulamisesta. Olen saanut tässä tosi hienoja uusia kokemuksia.

Oinonen odottaa kovasti esiintymistä Virrassa, mutta myöntää esityksen myös jännittävän.

— Aika paljon on muistettavaa. Repliikkejä on vähän, mutta elehdintää ja ilmaisua tilanteissa on. Esitystä harjoitellaan maanantaisin ja keskiviikkoisin, mikä on kyllä riittävästi.