Omenat ja omenasato jäävät pieniksi, mehuasemilla rauhallinen omenasesonki

Kuva: Minna Mäkinen

Tänä syksynä ei tuoremehuasemilla paiskita töitä yötä myöten. Viime kauden kaltaista omenatulvaa ei nyt nähdä.

Nyt ei tarvitse viettää mehustamossa öitä. Teemu Laine

— Tämä tulee olemaan selvästi hiljaisempi syksy kuin viime vuonna. Se nyrkkisääntö, että joka toinen vuosi on hyvä omenavuosi, pätee. Tosin paikallisia vaihtelujakin on, ja joissakin pihoissa on omenoita nyt hirveästi, tietää Hanna Ollikainen imatralaisesta Omenahansesta.

Lappeenrannan Haapajärvellä toimivalla Heikkilän marjatilalla on tehty sama huomio. Kun satoa ei ole puissa, ei sitä näy mehustamossakaan.

— Viime syksynä tehtiin mehua välillä kolmessa vuorossa. Nyt ei tarvitse viettää mehustamossa öitä, uskoo yrittäjä Teemu Laine Imatran tuoremehusta.

Omenat jäivät pieniksi ja makeus kärsi

Omenat ovat kypsyneet viileästä kesästä ja sateisesta syksystä johtuen hitaasti. Ne jäävät yleisesti myös kooltaan pieniksi.

Kuva: Minna Mäkinen

Auringonvalon vähäisyys tuntuu mehunjuojan suussa. Mehusta ei nyt tule niin makeaa kuin viime syksynä.

Omenasesonki on jatkunut mehuasemilla muutaman viikon. Kauden ennakoidaan jatkuvan vähintään lokakuun puoliväliin.

Mehua syntyy melkein hedelmästä kuin hedelmästä

Tuoremehuasemia työllistävät omenien ohella myös muut hedelmät ja marjat. Ensimmäiseksi mehustettiin asiakkaiden ylivuotisia marjoja uuden satokauden kynnyksellä.

Mansikka- ja viinimarjamehujen lisäksi Imatran tuoremehuasemalla on tehty aronia-omenamehua. Myös puolukkamehua on valmistettu ja pihlajanmarjamehu on harkinnassa.

Heikkilän marjatilalla mehua syntyy omenan lisäksi punaherukasta, mansikasta ja puolukasta. Joskus raaka-aineena on harvinaisempiakin hedelmiä.

— On meille tuotu päärynääkin, marjatilan isäntä Tuomo Heikkilä kertoo.

Omenajätteet pellolle, peuroille ja villisioille

Noin puolet omenan tilavuudesta muuttuu mehuksi. Jäljelle jäävälle mäskille on vaikea keksiä hyötykäyttöä.

Omenahansella mäski päätyy naapurin peltoon maanparannusaineeksi. Heikkilän marjatila vie perskat omiin metsiin peurojen ravinnoksi. Imatran tuoremehulla taas loppukäyttäjiä ovat tällä kertaa villisiat.