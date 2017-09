Linnoitukseen halutaan lähiopastuskyltit, valaistus ja ilmainen wifi – Linnoituksen tuottaja aloittaa lokakuussa

Kuva: Kai Skyttä

Elävä Linnoitus -yhdistys palkkaa lokakuun alusta tuottajan, jonka tarkoituksena on elävöittää Linnoitusta kehittämällä nykyisiä mutta myös luomalla uusia tapahtumia. Palkkaaminen on mahdollista yhdistyksen saaman 62 000 euron Leader-rahoituksen turvin. Tarkoituksena on järjestää vuosittain noin 10 tapahtumaa.

Yhdistys ajaa edelleen myös selkeiden lähiopastuskylttien saamista Linnoitukseen. Yhdistyksen sihteeri Juha Varis ymmärtää, ettei Linnoitukseen voi tulla mitä tahansa kylttejä, mutta nykyiset tiukat kriteerit esimerkiksi kylttien koon suhteen ovat tarkoittaneet sitä, ettei kylttejä huomaa kukaan.

Tiedottaminen on myös yhdistyksen tavoite. Se kehittää rahoituksen turvin omaa verkkosivustoaan, jotta kuka tahansa saisi mahdollisimman helposti tietoa Linnoituksesta.

— Linnoitukseen olisi hyvä saada turisteja varten ilmainen wifi, jotta nämä voisivat käyttää puhelimiaan ja esimerkiksi ottaa kuvia ja laittaa niitä sosiaaliseen mediaan, mitä kautta Lappeenranta puolestaan saa ilmaista mainosta, Varis sanoo.

Ja näyttävät valot pitäisi Linnoitukseen saada.

— Linnoituksen valaistussuunnitelma on jäänyt kustannussyistä toteutumatta, mutta paikka vaatisi parempaa valaisua, koska rakennukset ovat hienoja, Varis sanoo. | Liisa Kukkola