Kolumni: Nuijamies lyötiin viekkaasti hengiltä — ennen Valtakatu 39:n peruuttamatonta tuhoamista on toimittava

Teatteri Nuijamies lyötiin viekkaasti hengiltä. Mutta nyt voimme jatkaa sen elämysperintöä avaamalla Valtakadulle ry-johtoisen Kulttuuritilan.

Hyvin tarjottu kulttuuri saa ihmiset todistetusti liikkeelle.

Turistit A ja B asuvat päivän ajomatkan päästä Lappeenrannasta. Turisti A matkustaa Ikeaan ostaakseen bulkkia ja syömään ruotsalaiset lihapullat. Hän ajaa ähkypäissään yöksi kotiinsa. Turisti B taasen nauttii viikonlopun ylitse arkkitehtuurin helmistä, vaatien paikallista laatua ja kulttuuria kulutettavakseen. Kumpi heistä halutaan vierailemaan Lappeenrantaan?

Tietysti molemmat. Ikean kaltaiset tehoteurastamot sijoittukoot laitakaupungille. Siellä on ok pukeutua t-paitaan. Siis mitäpä jos pidettäisiin homman ydin tyylikkäänä? Saimaan kauneimman kaupungin imago mälläytyy, mikäli uusiutuvan keskustan kuvakielenä on yksiselitteisen ruma funktionaalisuus. Pilvenpiirtäjät kuuluvat New Yorkiin, eivät pienkaupunkiimme, as simple as that.

Takana on loistelias tapahtumavuosi: Lappeefest, Hito hyvä pienpanimojuhla, Suomi 100 -esiintymiset, Kalevatron, art@bars... Hyvin tarjottu kulttuuri saa ihmiset todistetusti liikkeelle. Nyt Suomen juhlavuoden koittaessa, ennen Valtakatu 39:n peruuttamatonta tuhoamista, on toimittava. Jokainen kaupunkilaisemme on täten huudettu Nuijamiehen Kulttuuritilan ideariiheen. Kirjoita Estari tai aloita vaikkapa addressi — jos Nuijamies olisi ry-voimin johdettu yhdistelmä teatteria, näyttelytilaa, keikkapaikkaa ja koulutuskeskusta, mitä tulisit mieluiten sinne kokemaan?

Näin ideoimme yhdessä muotoa ja tapahtumakeskiötä Lappeenrannan ytimeen. Aktivoidaan nuoria ja vanhoja, taidelajista toiseen. Sanotaan ”ei” kertakäyttökulttuurille. Vastataan myöntävästi vanhan korjaamiselle ja uuden luomiselle. Eläköön Lappeenranta!

Antti Hyyrynen

antti.hyyrynen@medialouhos.fi

Kirjoittaja on Stam1na-yhtyeen laulaja-kitaristi ja Medialouhos-tuotantoyhtiön ohjaaja.