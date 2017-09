Jaakko Hänninen siirtyy AC Bisontinesta Saint-Étienneen

Kuva: Tenho Tiilikainen

Jaakko Hännisen pyöräilyura Ranskassa etenee. Ruokolahtelaispyöräilijä edusti tämän kauden ranskalaista 2. divisioonan amatöörijoukkuetta AC Bisontinea ja hyvin sujunut kausi pohjusti siirron 1. divisioonan joukkueeseen Probikeshop Saint-Etienne Loireen.

Hännisen tie on kulkenut kasvastusseurasta Tainionkosken Tähdestä lahtelaiseen TWD-Länkeniin ja sitä kautta Ranskaan, ensin Koillis-Ranskaan Besançoniin ja nyt edelleen Kaakkois-Ranskaan Saint-Étienneen. Saint-Étienne sijaitsee Ranskan toiseksi suurimmalla metropolialueella noin 50 kilometrin päässä suurkaupunki Lyonista.

Jaakko Hänninen voitti juuri päättyneellä kaudella kolme Suomen mestaruutta. Hän otti SM-kultaa alle 23-vuotiaiden maantieajossa, aika-ajossa sekä miesten kortteliajossa. Ranskassa hän voitti GP Christian Feniouxin sekä Prix de la Ville d'Ornansin ja sijoittui Tour du Chablais -etappiajon kokonaiskilpailussa kolmanneksi. Norjassa ajettujen MM-kilpailujen U23:n maantiekilpailussa Hänninen sijoittui 26:nneksi 178 ajajan joukossa.

Probikeshop Saint-Etienne Loire on menestyvä joukkue. Se on perustettu vuonna 1991 ja on kehittänyt vuosien varrella monia ajajia ammattilaisiksi. Muun muassa suomalaisten hyvin tuntema virolainen Tanel Kangert ajoi ennen ammattilaisuraansa Saint-Etienne Loiressa. Tänä syksynä nuori Clément Russo siirtyi Saint-Etiennestä Pro Continental –tason Fortuneo-Oscaro –ammattilaisjoukkueeseen.

— Tämä siirto on minulle mieluinen, tavoitteiden mukainen ja tähän vaiheeseen erittäin sopiva. Probikeshop Saint-Etienne Loire on joukkue, jolla on hyvä organisaatio, hyvä tausta sekä hyvä kilpailuohjelma. Olen kiitollinen tämän kauden joukkueelleni AC Bisontinelle. Se antoi minulle hyvän tilaisuuden kehittyä ja päästä sisälle ranskalaiseen pyöräilyyn ja ranskalaiseen elämään muutenkin, Hänninen kertoo tiedotteessa.

— Minulla oli kilpailukauden loppuessa hyvä tilanne ja sain monia yhteydenottoja. Mutta valintaa ei ollut vaikea tehdä. Minua ovat auttaneet ranskalaisen pyöräilyn hyvin tuntevat Joona Laukka ja Jussi Veikkanen. Ranskalainen hyvä amatöörijoukkue on minulle ja uraani ajatellen parempi valinta kuin moni Continental –joukkue. Uskon kehittyväni tätä kautta paremmin. Varsinkin kun Saint-Étiennen seutu on maastollisesti minulle mieluisa harjoitteluakin ajatellen. Nousuja riittää, jatkoi lomaansa pitkän kauden jälkeen aloitteleva Hänninen.

Suomessa Jaakko Hänninen edustaa edelleen TWD-Länkeniä.