156 000 täytti Sauli Niinistön kannattajakortin — eteläkarjalaisia mukana ainakin 3500, mutta todellista lukua voi vain arvailla

Kuva: Arttu Muukkonen

Sauli Niinistö on asettumassa presidenttiehdokkaaksi valitsijayhdistyksen kautta. Sauli Niinistö -kansanliike on laskenut keräämänsä kannattajakortit. Niitä on valtakunnallisesti noin 156 000, eli suunnilleen saman verran kuin Lappeenrannassa, Imatralla ja Kotkassa on yhteensä asukkaita. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvittaisiin 20 000 kannattajakorttia.

On mahdotonta saada tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon Kaakkois-Suomessa täytettiin kannattajakortteja.

Kortteja kerättiin sekä tapahtumissa että pysyvissä keräyspisteissä. Osa kansanliikkeen aktiiveista vei keräämänsä kannattajakortit alueensa vastaavalle, osa toimitti ne suoraan Helsinkiin. Kannattajakortti oli mahdollista myös tulostaa ja postittaa itse.

Kannattajakorttien keräys alkoi kesäkuun alussa, ja postittaminen tuli mahdolliseksi kuukautta myöhemmin. Kortteja kerättiin aktiivisesti syyskuun alkuun asti.

Kaakosta varmuudella tuhansia kortteja

Kansanliikkeen Etelä-Karjalan aluevastaavan Jussi Virsusen kautta kulki noin 3 500 korttia. Hänen kokemuksensa mukaan keräystapahtumissa kävi etupäässä vanhempaa väkeä.

Etelä-Savon aluevastaava Elina Hölttä taas arvioi ikäjakauman laajaksi.

— Yllätyin siitä, miten paljon oli nuoria. Toisaalta se voi johtua siitä, että olen itse nuori, ja kiinnitän asiaan huomiota.

Hänen tietojensa mukaan Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen alueelta lähti kootusti laskuun noin 5 000 kannattajakorttia. Lisäksi esimerkiksi Mäntyharjun Niinistö-ryhmä on kertonut saaneensa kokoon 1 600 allekirjoitettua kannatuskorttia.

Myös Kymenlaakson aluevastaavan Seppo Rintamon käsien kautta kulki useampi tuhat kannattajakorttia.

— Näin ihmisten innostuksen, mutta itsekin yllätyin, hän kommentoi kannattajakorttien kokonaismäärää.

Virallinen lasketa vaalipiirilautakunnassa

Kansanliike laski Niinistön kannattajakortit maanantaiaamuna. Kortteja saattaa olla edelleen postissa. Myöhemmin tulevat kortit lisätään aikanaan korttipottiin, joka lähtee Helsingin vaalipiirilautakunnalle hyväksyttäväksi. Sen jälkeen Sauli Niinistölle voidaan perustaa valitsijayhdistys, ja hän voi asettua ehdolle presidentinvaaleissa.

Seuraavaksi vapaaehtoiset alkavat valmistautua vaalikampanjaan. Sauli Niinistö on ilmoittanut, että hän aloittaa vaalikampanjansa itsenäisyyspäivän jälkeen 7. joulukuuta.

Vaalit pidetään alkuvuodesta 2018. Ensimmäinen vaalipäivä on 28. tammikuuta.