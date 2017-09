Teatteri Imatran Mielensäpahoittaja tarjoaa antoisaa draamaa

Kuva: Ari Nakari

Kirjailija Tuomas Kyrön luoman Mielensäpahoittajan voittokulku on jatkunut jo usean vuoden ajan. Se on taipunut niin kirjoiksi, elokuviksi kuin näytelmäksikin, ja nyt Teatteri Imatrakin tarttui suosittuun hahmoon. Näyttelijä Pekka Räty juhlistaa 40 vuottaan näyttelijänä näytelmällä Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja. Ohjaus on Kimmo Virtasen.

Imatralaisten tulkinta on onnistunut ja koskettava.

