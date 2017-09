Hovinpellon 1980-luvulla rakennettua päiväkotia ei kannata korjata

Kuva: Arttu Muukkonen

Lappeenrannan Hovinpellon vanhan päiväkoti korvataan uudella. Kaupunki on laskenut, että vanhan peruskorjausikäisen päiväkodin remontointi ei kannata, koska muun muassa nykymääräykset täyttävän ilmanvaihdon rakentaminen vaatisi vesikaton korottamisen. Rakennus on myös riskialtis, sillä sen lattia on maanpinnan tasalla.

Lisäksi vanhan päiväkodin tilat ovat ahtaat eivätkä sovellu nykyisellään parhaalla mahdollisella tavalla päiväkodin toiminnan järjestämiseen. Päiväkoti on rakennettu vuonna 1981.

Uusi päiväkoti on tarkoitus rakentaa ensi vuonna nykyisen päiväkodin viereiselle tontille. Tontilla on nyt liikerakennus, joka puretaan. Liikerakennuksessa on myös ollut päiväkodin toimintaa.

Päiväkoti voi toimia entisissä tiloissa niin kauan, kunnes uusi rakennus valmistuu. Liikerakennuksessa olleet lapsiryhmät ovat jo siirtyneet muualle.

Rakentaminen alkaa ensi vuoden alkupuolella, ja rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 tammikuussa. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon muunneltavuus, monikäyttöisyys ja jaettavuus sekä yhteiskäyttömahdollisuudet ja esteettömyys. Rakennuksen katolle tulee aurinkoenergiajärjestelmä.

Uusi päiväkoti maksaa noin kolme miljoonaa euroa. Nykyisen päiväkodin tontti vapautuu. Tontille on suunniteltu rivitaloasumista.