Nyt testataan, kuinka traktorit ja kuorma-autot nousevat ylämäkeen

Lappeenrannassa Kasukkalan montussa kilpaillaan parhaillaan mäkivedossa. Karjala-Pullingin järjestämä tapahtuma alkoi kello 10, ja kisaan on ilmoittautunut yli 70 traktoria ja kuorma-autoa.

Ideana on vetää perävaunu mahdollisimman nopeasti mäkeä ylös. Kisavetoja on kaksi per kulkuneuvo. Perävaunuihin laitetaan niin paljon painoa kuin tieliikennekäytössä sallittaisiin.

— Traktorit on jaettu eri luokkiin hevosvoimien ja kuorma-autot litratilavuuden ja akselimäärän mukaan, Karjala-Pullingin puheenjohtaja Tomi Mikonsaari kertoo.

Kisamäki on noin sata metriä pitkä, ja nousua tulee viitisentoista metriä.

— Se näyttää pieneltä mäeltä, mutta on aika jyrkkä, kun vauhtia ei oteta yhtään, Mikonsaari kertoo.

Mäkeen voi myös hyytyä. Holtittomat mäkeä alas valumiset estää pyöräkuormaaja, joka ajaa mäkeen traktorin tai kuorma-auton taakse.

Kisassa vedetään sekä vakioilla että viritetyillä moottoreilla.

— Osalla vehkeistä ei tehdä muuta kuin käydään mäkivetokilpailuissa ja tractor pullingissa, mutta suurin osa taitaa olla tieliikenne- ja työkäytössä.

Karjala-Pulling on järjestänyt mäkivetoa vuodesta 2012. Parina viime vuonna yleisömäärä on vaihdellut 2 000:n molemmin puolin.

