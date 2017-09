Mansikkalaan ei tule jääpallohallia: Nyt Imatralle mietitään tekojäärataa

Kuva: Raimo Eerola

Mansikkalan koulukeskuksen tulevan urheilukentän tekninen toteutustapa on vielä avoinna.

Kenttä rakennetaan nykyisen frisbeegolf-kentän paikalle urheilutalon naapuriin, vastapäätä Mansikkalan uutta koulua.

Yksi asia on kuitenkin varmaa: Katettu tekojääareena ei sisälly Imatran suunnitelmiin.

Urheilu- ja tapahtuma-areenan rakentamista selvitettiin vielä Varpasaaren alueen yleissuunnitelmassa pari vuotta sitten.

Juuri valmistunut asemakaavaluonnos mahdollistaa vain avoimen urheilukentän rakentamisen katsomoineen ja pukeutumistiloineen.

— Jääpallohallia ei tule, vahvistaa idean pari vuotta sitten esiin nostanut Imatran kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs.

Luomujää vai tekojää?

Kaikki muu onkin yhä avoinna.

Äikästä houkuttelee ajatus tekonurmikentästä, jossa olisi talvella jäädytysmahdollisuus. Luonnonjään epävarmuuden takia hän pitää tekojäärataa perusteltuna.

— Näkisin mielelläni tekojään edes jossakin Imatralla. Paikalliset toimijat ansaitsisivat sen. Nyt kun talvet ovat lauhoja, niin tekojää turvaisi luistelulajien harrastamisen muuallakin kuin Ukonniemen kiekkohallissa.

Tekojää lisäisi kustannuksia

Mansikkalassa tekojää lisäisi urheilukentän rakentamiskustannuksia merkittävästi.

— Puhutaan 1,5–2 miljoonan euron lisäinvestoinnista. Tästä ei ole mitään päätöksiä ja ratkaisuja, Äikäs korostaa.

Tuleeko luomujää vai muu ratkaisu, se jää kustannuslaskennassa ja käyttötarveselvityksessä mietittäväksi, hän jatkaa.

— Suhteessa Ukonniemen rakentamiseen pitää hyvin huolella miettiä, mikä on viimekätinen toteutus, Äikäs toteaa.

Tähän asti urheilupaikat on pyritty keskittämään Ukonniemeen, jonne on jo kaavoitettu paikka erilliselle talviurheiluhallille. Toteutuksesta on käyty joitain neuvotteluja, mutta hankkeen kokonaisrahoitus tulee ratkaista ensin, Äikäs sanoo.