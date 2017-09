Lappeenrantalaisnainen sai ammattiopistolta korvaukset perusteettomista pätkätöistä — 10 kuukauden palkka

Saimaan ammattiopisto Sampo joutuu maksamaan korvauksia entiselle työntekijälleen. Opettajana työskennellyt nainen voitti Itä-Suomen hallinto-oikeudessa riidan määräaikaisista virkasuhteista. Ammattiopisto joutuu korvaamaan kymmenen kuukauden palkan.

Entinen työntekijä työskenteli Sammossa viiden lukuvuoden ajan, ja joka lukuvuodeksi hänelle tehtiin määräaikainen sopimus. Viidennen lukuvuoden jälkeen työt eivät jatkuneet. Hallinto-oikeus katsoi kaikki määräaikaisuudet perusteettomiksi.

Kiistat määräaikaisuuksista ikuisuusongelma

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen kuvaa tapausta tyypilliseksi. Mustosen mukaan opetustyössä työn määrä on tavallisesti vakiintunut, eikä heilahtele, vaikka työnantajat käyttävät epävarmuutta työn määrästä usein määräaikaisuuksien perusteena.

Mustosen mukaan kiistat määräaikaisuuksien laillisuudesta ovat ikuisuusongelma, joka työllistää lakimiehiä vuodesta toiseen. OAJ:ssa korvausvaatimuksia on vireillä jatkuvasti 10—15.

— Näitä tapauksia tulee sekä pienistä että isoista kunnista.

Hän arvioi, että joissakin kunnissa voi olla kyse tietämättömyydestä. Hyvin hallinnoidussa kunnassa määräaikaisten työntekijöiden käyttöä seurataan ja huomioidaan pestien ketjutus, vaikka työntekijä työskentelisi eri kouluissa tai yksiköissä

Työmarkkinajärjestöjen mukaan työnantajat hakevat määräaikaisuuksilla joustoa. Määräaikaisen työntekijän pestin päättäminen ei edellytä yt-neuvotteluja eikä irtisanomisperusteiden osoittamista. Vakinaista halvemmaksi määräaikainen ei välttämättä tule, sillä kummallekin pitää maksaa sama palkka.

Opetusalalla enemmän oikeusjuttuja

Työnantajajärjestö KT Kuntatyönantajien johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta myöntää, että opetusalalla on keskimääräistä enemmän oikeusjuttuja liittyen määräaikaisuuksien perusteisiin.

Sijaisuuksia on paljon, ja lisäksi opetusalan erityispiirre on oppilasmäärän mukaan määräytyvät resurssit ja vaihtelevat tuntimäärät.

— Siellä on sisäänrakennettua vakiintumattomuutta. Alan erityispiirteet eivät tule oikeudessa hyvin kuulluksi. Työnantajan näkemys yleensä on, että peruste määräaikaisuudelle on olemassa, mutta tuomioistuin voi olla eri mieltä.

Metsäranta kuvaa määräaikaisuuden perusteen arviointia harmaaksi alueeksi.

— Lainsäädäntö on selvää, mutta käytännön elämä on monimutkaisempaa. Laki on aina tulkinnanvarainen, ja niin on pakkokin olla. Tyhjentävät luettelot eivät todennäköisesti istuisi elävään elämään.

Metsäranta sanoo, että vaikka työnantaja voisi palkata vakinaisen työntekijän ja tarvittaessa irtisanoa tämän, sitä ei haluta tehdä, koska irtisanominen tuntuu isolta asialta.

— En usko, että työnantajat tarkoituksella menettelevät väärin, mutta erehdyksiäkin on, eikä asiaa ole aina ajateltu. Välillä mennään metsään, ja niistä yksittäinen työnantaja ottaa opiksi.

Sammossa vakinaistettu useita työntekijöitä

Sammon koulutusta järjestävän Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara sanoo, että määräaikaisuuksia ja niiden perusteita on tarkasteltu jo ennen hallinto-oikeuden tuomiota.

— Niin on tehty jo ja tehdään koko ajan. Kaikki katsotaan tarkasti läpi.

Lehmusvaara ei halua selittää hallinto-oikeuden ratkaisuun johtanutta tapausta.

— Olennaista on, että oikeus toteutuu.

Mahdollisen valituksen tekemistä oikeuden ratkaisusta harkitsee koulutuskuntayhtymän hallitus seuraavassa kokouksessaan.

Lehmusvaara kertoo, että määräaikaisuuksien perkaamisen seurauksena kuntayhtymä on vakinaistanut useita työntekijöitä.

Tavallisesti työnantaja maksaa korvauksia

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen sanoo, että suuri osa työn määräaikaisuuden laillisuuteen liittyvistä riidoista päätyy sovintoon ennen tuomioistuimen ratkaisua. Nämä sovinnot ovat salaisia, mutta tavallisesti työnantaja maksaa entiselleen työntekijälleen korvauksia. Hyvin harvoin tapaus päättyy työsuhteen jatkumiseen.

Hämäläisen mukaan tapauksia tulee ilmi JHL:n edustamissa kaikissa ammattiryhmissä ja kaikenlaisilla työpaikoilla.

— Kunnissa määräaikaisten sopimusten käyttö perusteettomasti on hyvin yleistä, mutta myös valtio ja yksityiset tekevät sitä.

Hämäläinen sanoo, että naisvaltaisilla työpaikoilla, joissa on paljon esimerkiksi perhevapaita ja niiden sijaisuuksia, määräaikaiseksi ottamisesta voi jopa tulla tapa. Hämäläinen pitää lakia riittävänä, mutta näkee ongelmaksi sen, ettei sitä noudateta.

Ensi vuonna työmarkkinajärjestö aikoo kampanjoida perusteettomia määräaikaisuuksia vastaan, ja luottamusmiehet tarkastelevat ketjutuksia ja niiden perusteluita työpaikoillaan.