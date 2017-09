Lappeenrantaan mahtuu kirpputori jos toinenkin — takakonttikirppisten kävijät kansoittavat myös perinteisemmät kauppapaikat

Kuva: Kaija Lankia

Mervi Pulkkinen ja Timo Vaske kulkevat hyllyjen välissä Sampo-Kirppiksellä Lappeenrannan Eteläkadulla. Kaupungin kirpputorit ovat vuosien myötä tulleet heille tutuiksi.

— Kerran, pari kuukaudessa käymme, minä ehkä useamminkin Pulkkinen kertoo.

Heillä on tapana käydä yhdellä kertaa parillakin kirppiksellä. Nyt ne alkavat kuitenkin olla niin suuria, että yhdessäkin riittää tutkimista.

— Monet myyjät laittavat Facebookin kuvia tavaroista ja kertovat mistä ne löytää. Niidenkin mukaan tulee joskus lähdettyä, Pulkkinen sanoo.

Pariskunta suosii kaupankäyntiä katon alla.

— Ulkokirppikset ovat säiden armoilla. Ja peräkonttikirppis on liian aikaisin aamulla, Vaske sanoo.

Lisääntynyt tarjonta on heille mieleen: hinnat ovat tulleet alas oikealle tasolle.

"Haluan, että täällä käy suomalaisia asiakkaita"

Anna Kosilova ja Aleksandr Kosilov perustivat Sampo-Kirppiksen viime vuoden heinäkuussa.

Kosilovan mukaan kauppa käy hyvin.

— Kaikki paikat on varattu lokakuun puoliväliin saakka. Tavara käy myös kaupaksi. Nyt ihmiset tulevat ostamaan vaatteita talveksi.

Hän ei laske venäläisten asiakkaiden varaan, päinvastoin:

— On ihan hyvä, että emme ole aivan keskustassa, missä venäläiset liikkuvat. Haluan, että täällä käy suomalaisia asiakkaita. Suomalaisten jäljiltä hyllyt pysyvät hyvässä järjestyksessä.

Kai Kuntola Wilma’s-kirpputorilta on tyytyväinen alan tilanteeseen.

— Aika sopivasti kirppareita tällä hetkellä on. Takakonttikirppisten asiakkaat tulevat meillekin. Meillä on myynnissä ollut pientä kasvua, hän sanoo.

Kontti-päällikkö Tatjana Heinonen Punaisen Ristin Kontista sanoo samaa.

— Meillä on ihan hyvä tilanne. Lahjoitustavaraa on tullut poikkeuksellisen paljon.

Asiakaskatoakaan hän ei ole havainnut.

— Heitä käy vaihtelevasti. Venäläisasiakkaita on tullut taas lisää, kun ruplan kurssi on vahvistunut. Tilanne on sama kuin muissakin kaupoissa, Heinonen arvelee.

Kivisalmi turhan syrjässä

Lappeenrannan seudun kierrätysyhdistys pyörittää Hyöty-Hallia Kivisalmessa. Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Kärnä näkee, että kirpputorit ovat vähentäneet heidän myyntiään.

— Myös meidän syrjäinen sijaintimme on epäedullinen. Kirpputorimyynnin kasvu on kuitenkin meidän aatteemme mukaista.

Myyntiä vähentävänä tekijänä hän näkee digitaalisuuden: käytetty tavara löytää uuden ostajan verkossa ilman välikäsiä.

Suoramyyntiä tapahtuu myös Lappeenrannan torilla joka sunnuntai.

— Käsitykseni mukaan myyjät ovat vähentyneet. Onko sitten syynä ilmainen takakonttikirppis vai kesän huonot säät, en osaa sanoa, torivalvoja Marja Kultanen toteaa.