Lappeenrannan musiikkiopisto tuottaa kovan luokan oboisteja

Kasvaako Lappeenrannassa poikkeuksellisen hyviä oboisteja? Siltä ainakin vaikuttaa, jos tarkastellaan suomalaisia ammattiorkestereita.

Lappeenrannan musiikkiopiston kasvatteja löytyy muun muassa Kansallisoopperan orkesterista, Tapiola Sinfoniettasta sekä Helsingin ja Vaasan kaupunginorkestereista.

Kun oboisti Antti Turtiainen voitti koesoiton ja valittiin hiljakkoin Oulun kaupunginorkesteriin, lista kasvoi taas yhdellä nimellä.

Turtiainen löytää useita syitä siihen, miksi niin moni lappeenrantalainen oboen ja muunkin puhaltimen harrastaja on innostunut etenemään ammattilaiseksi.

Lappeenrannan hyvissä puhallinorkestereissa nuori harrastaja sai uusia kavereita, pääsi pitämään hauskaa ja etenkin oppi nauttimaan musiikista. Turtiainen soitti musiikkiopiston orkesterien lisäksi seurakunnan puhallinorkesterissa, Montolassa ja suoritti vielä armeijan Rakuunasoittokunnassa.

Yhteissoiton tuottama tunne on pääsyitä siihen, miksi Turtiainen alun perin halusi musiikista ammatin.

— Se tunne, kun nuotilla olevat präntit muutetaan yhdessä joksikin isommaksi ja kaikki tuntevat sen nahoissaan, 27-vuotias Turtiainen kuvailee.

Turtiainen kiittelee myös Lappeenrannan musiikkiopiston ja musiikkiluokkien innostavia projekteja ja hyviä opettajia. Musiikkiopistossa oboensoiton lehtorina toimi ja toimii yhä Timo Lehtonen.

— Timpan opeilla sai hyvät eväät jatko-opintoja varten. Teknisesti moni asia oli hyvällä mallilla jo Lappeenrannasta lähtiessä, Turtiainen sanoo.

Ainakin yhtä tärkeää Turtiaisen mielestä oli kuitenkin opettajan pedagoginen ote. Lehtonen piti aina huolta, että soittotunnille oli mukava mennä.

— Jos sattui huono päivä, Timpan tunnilla voitiin vaikka vain jutella.

Kannustava ote oli tärkeä, sillä etenkin harrastuksen alkuvaiheessa oboe voi tuntua epäkiitolliselta soittimelta, josta on vaikea saada ulos kaunista ääntä.

— Itsekin innostuin soittamisesta kunnolla vasta joskus yläkoulussa. Alun perin olisinkin halunnut soittaa kitaraa tai rumpuja, Turtiainen naurahtaa.

Helmikvintet kiertueella

Turtiainen pääsi opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan, ja nyt nuori muusikko iloitsee vakituisesta työpaikasta Oulun kaupunginorkesterissa. Oulu Sinfonia on lähes 70 soittajan orkesteri, jolla on ison orkesterin laaja ohjelmisto.

— Saan kuukausipalkalla tehdä sitä, mistä kaikkein eniten pidän, Turtiainen kiittelee.

Päivätyön lisäksi oboistilla on omia projekteja, kuten Helmikvintet, joka konsertoi tulevalla viikolla eri puolilla Etelä-Karjalaa. Kvintetti koostuu kaveriporukasta, joka opiskeli yhtä aikaa Sibelius-Akatemiassa.

— Helmikvintet perustettiin, koska halusimme tehdä musiikkia yhdessä omilla ehdoillamme.

Etelä-Karjalan rahastolta saadun apurahan turvin viisikko aloittaa kiertueen maanantaina Savitaipaleen kirkosta ja päättää sen sunnuntaina Lappeenrannan musiikkiopistolle. Muusikot leiriytyvät koko viikoksi Marjolaan.

— Kiertueen järjestämisessä on kova työ, mutta kokemus on osoittanut, että se on myös hirmuisen antoisaa.

Helmikvintetin konsertit Savitaipaleella 25.9., Parikkalassa 26.9., Luumäellä 27.9., Imatralla 30.9. sekä Lappeenrannassa 1.10.