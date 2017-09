Lappeenrannan Kaupunginlahdella kelluu ohut öljykalvo — Peräisin hulevesiputkesta, energiayhtiö selvittää vuodon alkuperää

Kuva: Kai Skyttä

Lappeenrannan Kaupunginlahdella kelluu ohut öljyvana Kasinon terassilta A-laiturille. Öljyä on ohuesti veden pinnalla, päivystävä palomestari Arto Taina Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo.

Öljy on peräisin 160-millisestä hulevesiputkesta, joka tulee Saimaaseen alueen puolivälistä eli Ainonkatu 25:n kohdalla. Tainan mukaan asiasta on ilmoitettu myös Lappeenrannan Energialle, joka selvittää, mistä öljy on päässyt putkeen.

Pelastuslaitos laittaa putken suulle kevyen öljynimeytyspuomin. Tainan mukaan muuta ei voida tehdä, sillä vaikka öljyä on levinnyt laajalle alueelle, sitä on niin vähän, ettei pelastuslaitoksella ole keinoja pienen määrän poistamiseen. Sitä ei voida esimerkiksi imeyttää puomeihin.

Tainan mukaan tuuli ja aurinko haihduttavat ajastaan öljykalvon veden pinnalta.

Asiasta on tullut pelastuslaitokselle useita soittoja lauantain aikana.