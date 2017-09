Kolumni: Urheiluseuran nimen vaihtaminen miehistä ja pojista sukupuolineutraaliksi olisi uhkapeliä — LUM:ssa ja Lemillä siitä ei ole keskusteltu, Ruotsissa on

Brommapojkarna pohtii nimensä muuttamista sukupuolineutraalimpaan muotoon, koska seurassa on miesten ja poikien lisäksi erityisen paljon tyttöjä ja naisia. Euroopan suurin tyttöjalkapalloseura käyttää jo nyt viestinnässään pääasiassa lyhennettä BP.

Suomessa urheiluseurojen historia on yli 150 vuotta vanha. Erityisen monen seuran nimi on syntynyt vuosisadan alussa. Maa on täynnä yleisseuroja, jotka ovat Visoja, Vesoja ja Veikkoja, joita löytyy niin Taipalsaarelta, Vuoksenniskalta kuin Simpeleeltä. Vesa tosin liittyy ennemmin versoon kuin miehisyyteen.

1914 perustetun Joutsenon Kullervon nimi on sama kuin Kalevalan kauniilla pojalla.

Lappeenrannan Urheilu-Miesten puheenjohtajan Mauri Auvisen mukaan seurassa ei ole koskaan puhuttu nimen muuttamisesta, vaikka LUM on yhtä paljon molempien sukupuolten seura.

LUM sai alkunsa Lappeenrannan Luistinseurana 1906, ja nykyiseen muotoon nimi muutettiin 1927.

Auvisen mukaan vuosisadan alun urheiluseuroissa oli tyypillistä, että miehet tekivät talkootyöt ja naiset keittivät kahvit. Samalla työnjaolla meni seurojen nimeäminen. Toisen työ oli arvokkaampaa kuin toisen.

Perinteinen nimi kelpaa hyvin myös Lemillä. Puheenjohtaja Jukka Kärmeniemen mukaan Lemin Eskoissa ei ole nimen vaihtamisesta puhuttu.

Kuva: Katja Juurikko

Häjyjä, Kihoja ja Sikariporras

1908 syntyneen Suolahden Urhojen lisäksi ryhtiä esitellään monessa Tarmossa ja Sisussa, jotka ovat myös miesten nimiä, mutta luonteenpiirteenä sopivat yhtä hyvin naisille. Kannonkosken Kiho on selkeästi maskuliininen. Samaa kieltä puhuvat Köyliön Lallit, Limingan Niittomiehet ja Lumijoen Lumiukot.

Kyrönjoen KoskiHäjyt on miehinen porukka, sillä häjyt olivat aikoinaan eteläpohjalaisia rettelöitsijöitä eli miehiä ja puukkojunkkareita. Sieltä lienee periytynyt Junkkarit myös Kalajoelle.

Sukupuolta suuntaa myös suunnistusseura Epilän Esa, jonka puheenjohtaja on mies ja sihteeri nainen, mutta urheilijoina yhtä hyvin tytöt kuin pojat.

Presidentti Mauno Koiviston tunnetuksi tekemä lentopallojoukkue Sikariporras on leimallisesti miesten osastoa, ja on vaikea kuvitella, ettei jyväskyläläinen Melanvilauttajat olisi syntynyt poikien saunaillan jälkeen. Helsinkiläisen Melaveikkojen paheksunta vaatii jo enemmän mielikuvitusta.

Alapään Koitto sopi nimenä molemmille sukupuolille — tai ei kummallekaan. Nimi katosi, kun seura yhdistyi Ylipään Kaverien kanssa Nurmon Jymyksi 1925.

Poikia löytyy joka lähtöön, PEPO luopui sanasta fuusiossa

Osa seuroista on jo muuttanut naisvoimistelijat muotoon voimistelijat. Samaan suuntaan kulki myös Oulun Kisa-Siskot, joka on nykyisin Oulun Voimisteluseura.

Miesten ja poikien ylivoimaa urheilun kenttä joka tapauksessa on: Jukolan Pojat, Luumäen Pojat, Kotkan Pojat, Kouvolan Pojat, Lautta-Pojat, Mietoisten Maununpojat, Lahden Pallo-Miehet, Touhun Pojat, Turun Voimamiehet, Seinäjoen Maila-Jussit ja Karhulan Pekonipojat.

Jotkut seurat ovat ehtineet jo ennen tätä keskustelua häivyttää nimestään sukupuolen. Esimerkiksi Uus-Lavolan Peli-Pojat on ollut PEPO sen jälkeen, kun se yhdistyi Rakuunoiden kanssa.

Selkeästi miehisiä piirteitä voisivat edustaa Kalmarin Nahjus ja Juvan Vätykset.

Tyttöjen urheilu samalle arvoasteikoille kuin poikien

Pitäisikö vanhoja nimiä lähteä muuttamaan sukupuolineutraaliin suuntaan? Parempiakin keinoja arjen tasa-arvon parantamiseksi on, vaikka aika ja tavat ovat muuttuneet paljon vuosisatojen alusta ja sen perässä nimipolitiikka. Naisten tai miesten erikoisseuroissa nimen vapaa valinta on selkeästi perusteltua.

Jospa ensin annettaisiin naisille oikea mahdollisuus siirtyä kahvinkeitosta ja kanttiinista hallitukseen ja puheenjohtajiksi, jos halua ja kiinnostusta on. Ja tyttöjen urheilu pitäisi nopeasti nostaa samalle arvoasteikolle kuin pojilla, kun talentteja kehitetään. Sen jälkeen yleisö päättää, ketä se haluaa kannustaa.

Seurojen nimiä muuttelemalla lähtevät viimeisetkin talkoomiehet närkästyneinä liiteriin puita pilkkomaan.

Vesa Salminen

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies