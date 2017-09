Ilmainen syyskuu houkuttaa — pihoilta ja mökeiltä kuskataan nyt peräkärrykaupalla tarpeettomaksi käynyttä tavaraa Kukkuroinmäkeen ja muille jäteasemille

Kuva: Marleena Liikkanen

Pihoilta ja mökeiltä kuskataan nyt peräkärrykaupalla tarpeettomaksi käynyttä ja rikkonaista tavaraa Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen. Pienkuormista kun ei nyt syyskuussa peritä maksua.Omakotitalon tai mökin tai molempien haltijalle tulee asiaa jäteasemalle helposti monta kertaa vuodessa.

Joutsenolainen Veikko Nyyssönen oli rakentanut kesällä pihaansa grillin ja tehnyt vähän laatoitushommia. Nyt oli aika siivota tiili- ja laattaromu talven alta pois. Rakennusjätteestäkään ei syyskuussa veloiteta.

— Ihmiset tuovat tänne hyvääkin tavaraa. Me viemme käyttökelpoisen kierrätyskeskukseen, Raili Nyyssönen kertoo.

Jorma ja Riitta Aarrevuo veivät keskiviikkona Lappeenrannan Pasalasta peräkärryllisen risuja. Edellisen kerran he olivat samalla asialla keväällä.

Joutsenolainen Mikko Salonen kertoo käyvänsä jäteasemalla noin kahdesti vuodessa. Ilmainen syyskuu oli lisäbonusta, mikä laittoi nyt liikkeelle yhdessä työkaveri Arto Härkösen kanssa.

— Karstunrannan tontille on kertynyt kaikenlaista. Porukat ovat kotona koonneet kuorman, Salonen kertoo.

Peräkärrystä löytyi paljon metalliromua lapioista ja haravista jerry-kannuihin ja ruohonleikkuriin. Ihan äskettäin ei niistä mitään ole käytetty.

Lappeenrantalaisella Jyri Natusella ja hänen tyttärellään Nella-Maria Natusella on molemmilla vapaapäivä. Sen kunniaksi he ajoivat peräkärryllisen kotiin kertynyttä rakennusjätettä — puuta ja metallia — Kukkuroinmäkeen.

— Ilmainen syyskuu houkutti, Natunen kommentoi.

Heikki Vennon peräkärryssä on enimmäkseen muovitavaraa. Päällimmäisenä on lapsen turvaistuin.

— Se on rikki, eikä sille enää olisi käyttöäkään.

Lappeenrantalaisilla Hannu ja Pirjo Olkkosella riittää hommaa perikunnan kesämökin tyhjentämisessä Taipalsaarella. Farmari-Volvon tavaratilaan tehty kuorma on jo viides. Neljä ensimmäistä meni Taipalsaaren jäteasemalle, viidennen he kuskasivat Kukkuroinmäkeen, joka on enemmän avoinna kuin Taipalsaaren asema.

— Isä ja äiti eivät raatsineet heittää mitään pois. Ajattelivat, että mitä tahansa saattaa tarvita, Pirjo Olkkonen toteaa.

Sekalaisessa kuormassa on mökkielämän koko kirjo korituoleista vaatepuihin. Tavaratilan tyhjentäminen ottaa aikansa, kun tavarat on eroteltava eri lavoille.

— Kuorman tekemiseenkin meni aikaa. Eikä yksi volvollinen näy mökillä vielä missään, Pirjo Olkkonen huokaa.

Ilmainen pienkuormien vastaanotto on näkynyt jätteen tuojien määrän reippaana kasvuna.

— Kukkuroinmäen kävijämäärää en osaa sanoa, mutta Hyödyksi-asemilta on kerrottu, että ainakin kolminkertainen määrä heitä on ollut — todella vilkasta, viestintäpäällikkö Mari Ilvonen Etelä-Karjalan jätehuollosta kertoo.

Toukokuu oli edellinen ilmaiskuu, ja silloin oli Kukkuroinmäessä vilkkaampaa kuin nyt syyskuun alkupuolella.

— Viime vuonna oli koko kesä ilmaista aikaa. Sen jälkeen siivosimme pitkään omia nurkkiamme.

Ilmaiset kuukaudet syövät jätehuoltoyhtiön tulosta, mutta edelleenkin niitä on tarkoitus jatkaa. Ensi vuodeksi ilmaisjaksoja on kaavailtu helmi- ja marraskuuksi, jolloin muuten olisi hiljaisempaa.

Ilmaistarjoukset tekevät samalla jäteasemia tutuksi.