Yhä harvempi hyväksyy lapsen ruumiillisen kurittamisen, mutta luvut ovat silti huolestuttavia: ”Työtä on edelleen tehtävänä”

Kuva: Kai Skyttä

Lastensuojelun Keskusliiton tuoreen selvityksen mukaan 41 prosenttia vanhemmista kertoo turvautuneensa johonkin kuritusväkivallan muotoon. Se huolestuttaa Väestöliiton Vanhemmuus –tiimin esimiestä, psykologi Suvi Larua.

— Se on suurempi prosentti kuin muissa Pohjoismaissa. Kaikki eivät miellä esimerkiksi tukistamista välttämättä väkivallan muodoksi, ja se tuntuu surulliselta.

Ruumillisen kurittamisen hyväksyvät joissain tilanteissa 13 prosenttia suomalaisista, kun lukema oli 1980-luvun alussa vielä lähes 50. Väkivallalla uhkailun määrä on lisääntynyt hieman edelliseen tutkimukseen nähden.

— Väkivalta ja kasvatus eivät saa liittyä millään tavalla yhteen. Kasvattaminen on tukemista ja opettamista, koska lapsi ei osaa säädellä tunteitaan. Kuritusväkivalta on terminäkin tosi kurja, ja se on kriminalisoitua toimintaa. Työtä on tehtävänä edelleen, mutta muutosta tapahtuu. Kymmenessä vuodessa on menty paljon eteenpäin.

Larun mukaan suomalaisvanhemmat tietävät henkisen väkivallan olevan väärin, mutta silti sitä vielä tapahtuu. Huutaminenkin voi pitkällä aikavälillä jättää lapseen jälkensä.

— Kurittaminen on ollut kiellettyä vuodesta 1984 lähtien. 34 prosenttia kokee huutamisen olevan jollakin tavalla hyväksyttävää. Se voi olla lapsesta pelottavaa ja se voi aiheuttaa jopa muutoksia aivotoiminnassa, jos se on jatkuvaa.

Vanhempien jaksaminen on joskus koetuksella, sen tiedostaa ja ymmärtää psykologikin.

— On haaste jaksaa olla lapsen kanssa kannustava ja rauhallinen, kun myös omassa elämässä on niin monta tekijää, jotka vaikuttavat jaksamiseen. Aikuisena täytyy kuitenkin pystyä olemaan turvallinen lapselle, ja maltti on valttia.

Kynnys hakea apua ongelmatilanteissa voi olla korkea. Laru muistuttaa, että häpeää ei tarvitsisi tuntea.

— Monet järjestöt tekevät väkivaltatyötä, ja matalan kynnyksen palveluita on myös saatavilla esimerkiksi netissä. Tukea ja apua saa aina, kunhan sitä vain osaa hakea.