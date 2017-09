Vanhat opiskelijakaverit kerääntyivät luokkakuvaan — mitä Imatran taideoppilaitoksesta 20 vuotta sitten valmistuneille kuuluu nyt?

Imatran taideoppilaitoksesta vuonna 1997 valmistuneet kuvataiteilijat pitävät yhteisen näyttelyn vanhassa opiskelukaupungissaan. Mitä he ovat saaneet aikaan 20 vuodessa ja mitä heille kuuluu nyt?

Antti Hämäläinen, Helsinki

Valmistumiseni jälkeen koin ahaa-elämyksen: taiteilijanahan voi ollakin hankalaa elättää itsensä. Siirryin opiskelemaan pedagogiikkaa ja olen toiminut sen jälkeen kuvataideopettajana. Vuoden olin kokonaan sivussa taiteen tekemisestä ja keksin kuvan tekemisen uudestaan.

Heidi Vasara, Joensuu

Olen kulkenut kliseistä taidepolkua eli tehnyt opetustöitä lapsille, nuorille ja aikuisille. Kuvataide on kuitenkin päätyöni. Tällä hetkellä työskentelen valtion yksivuotisella taiteilija-apurahalla, eikä opetustöitä ole. Maalaan seinämaalausta Honkalampi-keskuksessa.

Johanna Pihlajamaa, Tampere

Olen työskennellyt 11 vuotta taidevedostajana ja tehnyt samalla kuvataidetta. Enää en vedosta palkkatyökseni, olen vapaa taiteilija. Olen Suomen taidegraafikoiden johtokunnan jäsen ja Suomen taiteilijaseuran hallituksessa.

Riikka Viinikanoja, Kuopio

Elätän itseni opetustöillä vanhusten, kehitysvammaisten ja lasten parissa. Kierrän pitämässä työpajoja, jota varten olen hakenut apurahaa. Minusta tuntuu nyt, että olen nyt löytänyt oman tieni.

Hannu Kanto, Seinäjoki

Tein koulun jälkeen vuoden pelkästään taidetta. Suoritin mainosalan ammattitutkinnon ja toimin graafisena suunnittelijana monta vuotta. Nykyisin leipä tulee korjausrakennusfirmassa maalarina ja korjaajana.

Elina Ollikainen, Espoo

Toimin kuvataideopettajana espoolaisessa kuvataidekoulussa. Enemmänkin saisi olla aikaa tehdä omaa taidetta, mutta perheeltä ja työltä ei tahdo jäädä aikaa omaan taiteelliseen työskentelyyn.

Jouni Viljakainen, Imatra

Olen työskennellyt pääasiallisesti kuvataiteilijana, joskus tehnyt opetustöitä ja muita hanttihommia. Taloudellisesti olen pärjännyt huonosti. Helsingissä oli välillä opetustöitä, silloin sain ihan oikeaa palkkaa.

Anna-Reetta Pehkonen, Jyväskylä

Jatkoin opiskelujani ja hankin taiteen maisterin paperit. Nyt opiskelen digijuttuja Turun yliopistossa. Kiertelen Muuramessa ja Jyväskylässä pitämässä animaatio- ja elokuvapajoja koululaisille.

Arto Nurro, Helsinki

Viime aikoina olen keskittynyt pelkästään omiin taidejuttuihini. Kuvataiteilijan työn rinnalla on ollut muitakin töitä porrassiivoojasta taidevedostajaan ja opetustöihin. Rahallisesti tämä on täysin järjetön ammatti. On vain pystyttävä kokoamaan itsensä aina uudestaan.

Anne Tamminen, Hämeenlinna

20 viime vuoteen on kuulunut taiteen tekemistä, luottamustehtäviä ja opettamista. Sekä paljon näyttelyitä. Nuorena minulla oli tavoitteina päästä Mäntän kuvataideviikoille ja saada taiteilijaeläke. Ensimmäinen on saavutettu, mutta eläkkeeseen on vielä pitkä matka.

Merja Salonen Di Giorgio, Helsinki

Valmistuttuani menin Helsinkiin taideteolliseen ja kävin vaihdossa Italiassa. Jäin puolittain sille tielle. Toinen jalka on Italiassa, toinen Suomessa. Minulla on työhuone Helsingissä, ja olen pitänyt taidekursseja niin Suomessa kuin ulkomailla.

Edellä haastateltujen lisäksi näyttelyssä on mukana myös Juha-Matti Hilpinen Helsingistä.