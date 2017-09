NST Lappeenrannan arkea ohjaa tavoite paluusta miesten Salibandyliigaan: ”Parannamme todennäköisyyttä pärjätä”

Kuva: Kai Skyttä

Perttu Kytöhonka on luotsannut NST Lappeenrannan miesten edustusjoukkuetta pian puolitoista vuotta.

Minkälaisessa tilanteessa olette joukkueen kanssa nyt uuden divarikauden kynnyksellä?

— Viime kauteen lähdimme niin, että tuli uusi valmentaja ja kolme neljäsosaa pelaajista vaihtui. Muutos oli hallitsematon. Nyt valmennus on pysynyt samana ja pelaajista ehkä neljäsosa vaihtunut, eli vaihtuvuus on ollut terve.

— Joukkueemme rakenne on fiksu, vähän nuoremman puoleinen. Tulleista Aleksi Ikonen ja Risto Töllikkö ovat avainpelaajina parhaassa iässään.

Pääsette uuteen kauteen lähes samalla joukkueella, jonka kanssa olet tehnyt töitä alusta asti. Mikä merkitys jatkuvuudella on joukkueenne kehitykselle?

— Pelillisesti aloitimme viime vuonna uudistumisen nollista. Nyt jatkamme siitä, mihin jäimme. Kaudet eivät tapahdu tyhjiöissä. Aina ne aiemmin tapahtuneet vaikuttavat tähän hetkeen.

— Viime vuonna teimme hyvää työtä arjessa. Opettelimme toistemme tapoja ja haimme yhteistä arvomaailmaa joukkueessa. Nyt moni asia on tuttu. Olemme löytäneet oman tapamme toimia. Ero vuoden takaiseen on sikäli kuin yö ja päivä.

Mitkä ovat tavoitteenne ja millä keinoin niihin pyritte?

— Toimintaamme ohjaa tavoite, että haluamme pelata liiganoususta. Silloin tekemisemme laatu pitää olla liigatasoa toiminnan kaikilla osa-alueilla. Nostamme sekä paremman että huonomman päivämme tasoa, jolloin parannamme todennäköisyyttä pärjätä.

— Viime vuonna aloimme rakentaa harjoitustapahtumaamme. Nyt huomioimme myös sitä, mitä pelaaja tekee niiden vuorokauden 22 tunnin aikana, jolloin hän on muualla kuin valmentajan silmien alla. Ehkä sitä voi kutsua harjoittelumme urheilukasvatusosaksi.

— Ison kuvan tavoite pitää olla vakaa, hyvin ja fiksusti toimiva urheiluseura.

28 sopimuspelaajastanne 14 on alle 20-vuotiaita. Toisaalta maalivahtinne Jarkko Monthan on 40-vuotias. Miten otatte huomioon, että joukkueessanne on mukana urheilu-urallaan hyvin eri vaiheissa olevia pelaajia?

— Toki seuraamme kuormitusta ja palautumista sekä reagoimme niihin tarvittaessa. Kokeneemmat pelaajat osaavat kuunnella kehoaan ja me kuuntelemme heitä.

— Viime kauden alussa ikäerot näkyivät sosiaalisesti, eli oli omia porukoita. Yhteisen sävelen löytyminen kesti vähän, koska eri-ikäisillä ei ollut yhteistä kokemusmaailmaa oikein mistään elämänasioista. Nyt sosiaalinen puolemme on luontevaa. Kaikki ovat pelaajia siinä missä muutkin.

— Tuo on yksi juttu, miksi joukkueen liiallinen muuttuminen voi olla ongelmallista. Samalla poistuvat ne yhteiset kokemukset, joita joukkueella on ollut. Nyt meillä on sellaisia, tiukastakin paikasta, josta selvisimme yhdessä. Se on aika tärkeä voimavara.

Ryhmädynamiikan merkitys lopputulokselle tuntuu jäävän joukkueurheilulajien julkisessa keskustelussa monesti paitsioon.

— Nykyisin halutaan mitata kaikkea. Joskus vähän unohtuu, että ainakaan toistaiseksi meillä ei ole tekniikkaa, jolla voisi mitata joukkueurheilussa sosiaalisen hyvinvoinnin ja ryhmädynamiikan vaikutuksia. Ei sitä voi laittaa Excel-taulukkoon ja laskea, miten hyvin kukin on löytänyt oman paikkansa porukassa. Sen näkee ja tuntee.

Miltä eteläkarjalaisen miesten huippusalibandyn tulevaisuus näyttää yhtä kautta pidemmällä aikavälillä?

— Vähän paremmalta kuin vuosi sitten. On hyviä signaaleja, kuten NST:n B-poikien mukanaolo SM-sarjassa. Tavoitteemme täytyy olla, että vuoden päästä homma toistuu. Sillä on suora vaikutus ennemmin tai myöhemmin siihen, että miesten joukkueeseen voi tulla luonnollista jatkumoa.

— Oman junioritoiminnan merkitys korostuu tällaisilla paikkakunnilla, joihin ei hirveästi saa ulkopuolelta kärrättyä porukkaa. Jos edustusjoukkueesta lähtee yht’äkkiä 14 pelaajaa ja seuraavat mukaan nostettavat ovat nuoria B-junioreja, tilanne ei ole kauhean terve.

— Viime vuonna nuoret jätkämme pärjäsivät hyvin, mutta heidän tehtävänsä oli kohtuuton. Siihen tilanteeseen ei kannata saattaa itseään täällä enää. Toivotaan, että siitä olemme oppineet.